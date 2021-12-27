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鄭雨盛製作寧靜海「魷魚遊戲」主角好友李政宰打氣

記者李姿瑩／綜合報導
鄭雨盛自覺對作品的責任更大。（圖：Netflix提供）
鄭雨盛自覺對作品的責任更大。（圖：Netflix提供）

孔劉和裴斗娜主演的科幻影集「寧靜海」日前在Netflix上架，全球粉絲佳評如潮。該劇製作人鄭雨盛在接受台灣媒體訪問時，坦言沒想過要超越「魷魚遊戲」，反而還跟「魷魚」主角李政宰互相激勵、打氣，兩人的好交情已無公私之分，「是好朋友也是好同事」。

鄭雨盛從「魷魚遊戲」開拍時，就覺得故事充滿趣味性，果然透過Netflix在全球掀起旋風。但鄭雨盛認為，不是每部作品都會締造出特殊現象，「以每個作品特有的個性和魅力，受到多少的喜愛才是比較重要的。」他相信「寧靜海」也是一樣，讓觀眾能夠原原本本地感受到「寧靜海」的感性，並喜愛這部作品，才是身為製作人的他衷心期盼的。

鄭雨盛7年前因看了短篇電影，萌生製作「寧靜海」的念頭。他投入大量時間與心力，沒想過自己軋一角，影集完成後也沒有技癢，完全讓自己抽離演員身份。因為無法實際赴太空取景，「寧靜海」全劇皆在攝影棚內拍完，透過後製呈現逼真場景。鄭雨盛坦言，如何提升整體品質是他最在意的，或許未來會以製作人和導演的身分參與演出，但至少「寧靜海」從一開始他就沒幫自己設定戲分。

鄭雨盛之前曾擔任過電影「記得愛過你」的製作人，這次首度跨足電視劇製作，他感覺差別不大，不過整體格局不同，還是非常有挑戰性。尤其與國際影音平台合作，更讓他深感離開舒適圈，也給予韓國影視從業人員不少刺激。「我認為對多樣性的新挑戰，是擴張創作和想像力的挑戰和努力。」

而擔任製作人和單純演戲則明顯不同，鄭雨盛說：「演員只要對自己飾演的角色負責即可，但製作人在片場要解決整體的問題，提供更好的方法，對這些建議、結果負責，負擔的責任是有些差異。」

電影 魷魚遊戲 Netflix

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