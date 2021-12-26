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IU化身聖誕天使 大手筆捐2億韓圜送暖

娛樂新聞組╱綜合報導
IU外型美麗，又有一顆善良的心。（取材自Instagram）
IU外型美麗，又有一顆善良的心。（取材自Instagram）

南韓歌手IU長相甜美、歌藝精湛，但除此之外，她還是著名的善心天使，出道至今捐款無數，即使在各行各業都受疫情影響的這兩年，她依然沒有停下愛心的腳步，5月29歲生日時，她以自己和粉絲的名義，聯合捐出5億韓圜(約42.1萬美元)，24日她再度向多個慈善機構捐贈2億韓圜(約16.8萬美元)，幫助癌症患者及低收入家庭。

IU在今年度過「最後一個20代生日」時，為了感謝並報答一直以來收穫的關愛，她以自己與粉絲的聯合名義，捐出5億韓圜，受贈機構包括小兒癌症團體、罕見疾病兒童支援團體、未婚家庭協會、獨居老人福利機構、兒童福利協會等。

而每年聖誕節，IU也都會向弱勢團體獻暖，今年也不例外，她向綠色雨傘兒童基金會及癌症患者資助基金各捐贈了1億韓圜，總計2億韓圜，這些善款部分將用於資助低收入家庭購買保暖衣物、獎學金，以及癌症婦女、兒童的治療及手術費用。

IU表示，在大家都筋疲力盡的時候，想分享溫暖給需要幫助的人，陪伴每一位度過寒冬，希望沒有一個人被排除在外，大家都能有一個溫暖的冬天。另外有粉絲總結2021這一年，IU本人以及號召代言品牌商捐贈的善款達韓圜16億7000萬(約143.2萬美元)，是名副其實的人美心善。

另外，韓國人氣男團Wanna One出身的邕聖祐日前以無酬方式參與聯合國兒童基金會「拯救生命的禮物」活動，向全世界的兒童傳遞溫暖。邕聖祐表示，希望大家一起成為聖誕老人，向全世界的孩子傳遞溫暖的慰藉。該活動是將捐助者捐贈的物品，按照緊急需求的順序，轉交給全球處於困難和危機的兒童。

邕聖祐化身聖誕老人，向全世界兒童傳遞溫暖。（取材自推特）
邕聖祐化身聖誕老人，向全世界兒童傳遞溫暖。（取材自推特）

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