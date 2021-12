剛從美國返韓 BTS成員Suga確診新冠

防彈少年團正在休長假,卻傳出成員Suga確診新冠肺炎 。韓媒報導,他結束美國行程返回韓國,今天經由PCR檢測 後得到陽性反應,確認感染新冠肺炎。

Suga今年8月就已經完成兩次疫苗接種,無奈還是遭到傳染。他目前沒有特別的症狀,已經即刻起在家休息隔離,配合防疫政策對抗疫情。這段時間他與其他的成員們都沒有接觸,經紀公司表示,會盡全力幫助他恢復健康,一切以藝人的安全和健康優先。

BTS SUGA was confirmed with COVD-19 on Friday, December 24 during his self-quarantine after taking the PCR test immediately upon his return to Korea on Thursday, December 23.



