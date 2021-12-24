剛從美國返韓 BTS成員Suga確診新冠
防彈少年團正在休長假，卻傳出成員Suga確診新冠肺炎。韓媒報導，他結束美國行程返回韓國，今天經由PCR檢測後得到陽性反應，確認感染新冠肺炎。
Suga今年8月就已經完成兩次疫苗接種，無奈還是遭到傳染。他目前沒有特別的症狀，已經即刻起在家休息隔離，配合防疫政策對抗疫情。這段時間他與其他的成員們都沒有接觸，經紀公司表示，會盡全力幫助他恢復健康，一切以藝人的安全和健康優先。
[WEVERSE] 211224 BTS_twt?ref_src=twsrc%5Etfw">@BTS_twt— BTS UPDATES⁷ | @BTSdailyinfo (@BTSdailyinfo) December 24, 2021
BTS SUGA was confirmed with COVD-19 on Friday, December 24 during his self-quarantine after taking the PCR test immediately upon his return to Korea on Thursday, December 23.
🔗 (https://t.co/N5ghZb4ANa) pic.twitter.com/XXpW0ASpET
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