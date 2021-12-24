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松田聖子女兒留遺書 控遇渣男 網疑「一屍兩命」

娛樂新聞組╱綜合報導
週刊文春報導，神田沙也加（右）今年10月與合演音樂劇的藝人前山剛久（左）開始交往。（取材自推特）
週刊文春報導，神田沙也加（右）今年10月與合演音樂劇的藝人前山剛久（左）開始交往。（取材自推特）

日本知名歌星松田聖子的女兒神田沙也加18日被人發現在北海道的飯店墜樓後送醫不治，最新出刊的週刊文春報導她死前留有遺書，內容顯示與小5歲男友的戀情似乎出了問題。

網路上網友對神田沙也加的死議論紛紛。網路媒體Basement Picks報導，從神田的遺書推論，她很可能是懷孕了。

週刊文春報導，松田聖子與男星神田正輝所生的女兒神田沙也加（以下稱神田）在北海道札幌市下榻的飯店從高樓墜落，被發現後送醫急救不治，享年35歲。她生前留有2封遺書，一封是給她秘密交往中的藝人、30歲的前山剛久。

報導說，神田給前山的遺書中寫道：「你不可以對女生說話語氣太強硬喔，很想和你一起住在勝鬨（東京地名）和睦相處生兒育女，我真的很愛你。」此外，還寫著對前山的移情別戀感到很傷心，對自己無法當一位理想的女性表達歉意，也對無法實現夢想的未來感到悲傷。

神田2017年4月與一起合演音樂劇的大9歲男藝人村田充結婚，2019年12月離婚。她曾與合演音樂劇的傑尼斯Jr.藝人秋山大合被爆不倫戀，今年分手。今年10月與合演音樂劇的藝人前山剛久開始交往。

她與前山首度合演是今年8月在東京帝國劇場等上演的音樂劇「王家的紋章」，10月初兩人成為男女朋友，11月起合演音樂劇「窈窕淑女」。神田的好友對媒體表示，本月神田曾透露感情出了問題。

前山曾與一名偶像女藝人A同居，今年夏天前山對A表示自己已有意中人；A也向身邊人士說已與前山分手。神田以為前山與A已斷乾淨了，但後來發現前山多次傳LINE給A，曾有簡訊寫著「還是A比較好」。

難耐三角戀的神田本月4日要求前山寫下誓約書（切結書），還簽名、蓋章。內容寫著，前山發誓將與前女友斷絕關係、若傷害神田，在神田復原為止要給予心靈療傷、兩人如果生小孩，前山不離婚，要負起做父親的責任。

神田的友人對媒體表示，神田原以為有這份切結書就能安心了，但約一周後，前山毀約了。前山透過LINE傳簡訊給A寫道：「妳辛苦了！為了整理和神田的關係，忙亂了一陣」，還附帶笑容貼圖，並寫著：「總算分手了！笑」。A回訊，與前山相約改天聊此事。

神田看到LINE的簡訊內容，忍不住去找前山所屬的經紀公司的社長。後來前山質問神田：「我倆吵架，幹嘛把公司捲入？」神田有所反省。

神田的好友對媒體表示，神田認真考慮與前山結婚，提議同居，原本前山也有意願並去找房子，12月初以神田的名義簽約，等仲介公司審核通過後就能正式簽約，但12月中旬前山突然提出同居一事做罷的要求，神田承受極大的打擊。

為了準備18日起在北海道札幌市的音樂劇公演，神田和前山16日從東京出發往北海道之前，大吵一架，前山罵：「有其母必有其女」，這是指松田聖子因戀情常被媒體大肆報導。就此，神田認為前山的心已不在她身上，自己想結婚、生兒育女的美夢破碎。

週刊文春報導，本月17日，神田在進行音樂劇採排時，對劇組人員透露自己最近喉嚨不順，在到札幌之前曾在東京的醫院接受檢查，結果這一天得知檢查的結果，醫師說「如果不動手術的話，情況很不妙」，這對身為音樂劇女演員的神田而言，簡直是一項殘酷的宣告。

報導說，神田這7年來與母親松田聖子感情處於「絕緣狀態」，母女是透過律師進行少有的對話。

神田2014年結婚時沒邀母親出席婚宴，反而邀原本感情淡薄的父親神田正輝出席，由父親牽著她的手走紅毯。據悉，因母親松田聖子光環太大，神田不想自己被說成是靠母親才能在演藝圈發展。

神田的遺體日前在札幌市火化後，松田聖子和前夫神田正輝簡短舉行記者會。抱著裝有愛女骨灰盒的神田正輝說：「現在我們兩人沒什麼話可說，盼暫時請給我們寧靜的空間。」松田聖子抱著愛女的牌位說：「天氣這麼冷（勞駕大家），真的很抱歉，謝謝大家。」

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