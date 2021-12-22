福原愛離婚5月 不倫男恢單搶當繼父

福原愛離婚五個月後，被日本媒體拍到身邊的新歡是舊愛。(取材自臉書)

福原愛 與江宏傑 離婚五個月，被日本 媒體拍到身邊有新歡，而對象就是在今年2月時被拍到在同旅館過夜、長像神似大谷翔平的已婚A男，當時被媒體稱是「W不倫」。

綜合媒體報導，福原愛年初回到日本並決定離婚，當時協助她的就是小5歲的上班族A先生。兩人身高差近20公分，過去因為餐會結識，回日本開公司時頻繁聯繫，2月結伴到橫濱旅行被媒體目擊，A先生更被踢爆已婚身分。

福原愛當時否認和A先生有男女間的關係，僅強調是談心事的對象，當時男方也和妻子關係破裂分居中。

日媒報導，福原愛7月離婚成立，接著11月上旬，A先生也正式離婚並主動聯絡她，兩人距離再度拉近。知情友人強調，兩人沒有立刻交往，認真討論過彼此的將來後，最後仍覺得「還是想要在一起」，並於11月下旬開始交往，高帥男甚至表達想要做繼父的準備，目前兩人已經半同居。

報導說，A男為了繼承家業，已辭去之前大企業的工作，兩人日前被媒體拍到在公園約會散步，牽手看楓葉，最後又一起走回福原愛的住處，看來似乎已過著半同居的生活。

對於福原愛被拍與婚變時的不倫對象約會，做實戀愛ing，前夫江宏傑透過所屬華研表示：「沒有回應。」