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女兒墜樓不治 松田聖子一度照常演出

娛樂新聞組／綜合報導
日本知名歌星松田聖子的女兒神田沙也加(圖右)，18日被人發現在北海道札榥市飯店的高樓墜樓。圖為神田沙也加2014年舊照。(Getty Images)
日本知名歌星松田聖子的女兒神田沙也加(圖右)，18日被人發現在北海道札榥市飯店的高樓墜樓。圖為神田沙也加2014年舊照。(Getty Images)

日本資深歌姬松田聖子的女兒神田沙也加驚傳墜樓，18日被發現倒臥在飯店14樓的空地上，經過11個小時搶救仍宣告不治，享年35歲。當時，松田聖子正在東京工作，並未因女兒在急救而取消表演。松田聖子後來透過經紀公司取消19日晚上的表演，並表無法接受女兒過世的事實，遭受到無比大的打擊。

神田沙也加是松田聖子與神田正輝的掌上明珠，是日本演藝圈知名的星二代，曾為「冰雪奇緣」日本版的安娜配音，成為其演藝生涯代表作。她近年專攻音樂劇市場，正隨著「窈窕淑女」音樂劇在日本巡迴，這部音樂劇今年11月14日在東京的帝國劇場開始公演，預定全國巡迴演出，明年1月28日在福岡博多座表演最後一場，未料發生憾事。

「窈窕淑女」18日在札幌的場次正由神田沙也加擔綱演出，但接近中午集合時間卻不見她現身，打電話也無人接聽。劇組連忙找來其他演員救火，直到日本時間下午1點才有人在她下榻飯店的14樓發現神田沙也加，緊急將重傷的她送醫。

日本報知新聞社引述與神田沙也加關係親密人士指出，神田沙也加墜樓前曾於18日上午10時左右，與父親神田正輝通電話，預先祝賀父親生日快樂。神田正輝1950年12月21日出生於東京。

警方先是以「失足跌落」偵辦，研判她有可能是從20樓摔下，不排除有輕生可能，正在進行相關調查。網友對此消息皆感到相當震驚，沒想到年末會傳出這樁憾事。

神田沙也加墜樓後，媽媽聖子正在東京工作，她並未女兒在急救而取消工作，在舞台上依舊甜美可人。外傳松田聖子和女兒感情不合，工作人員表示：「太偉大的母親和她唯一的女兒之間的關係很微妙」，女兒就算心裡有事情，可能也無法告訴媽媽。

神田沙也加於2017年與現年44歲的男演員村田充結婚，2019年離婚。

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