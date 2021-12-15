少女時代曝全新預告照 狂登熱門 網讚「傳奇女王回歸」

孝淵（左起）、太妍、潤娥、Sunny和俞利個人照也超美。（取材自推特）

韓團少女時代出道14年，即使有些成員已在不同公司，團員仍在紀念日時相聚，平時也常常在社群媒體 開直播、互相留言。少女時代官方粉絲專頁和推特南韓 時間16日0點整突然曝光孝淵、太妍、潤娥、Sunny和俞利的合照還有個人照，掀起韓網一陣熱烈討論。

據ETtoday報導，SM娛樂15日曝光少女時代子團Girls' Generation-Oh!GG一連串的預告照片，是為了公司大型企畫「SMTOWN 2022 : SMCU EXPRESS」的宣傳概念照。

少女時代突曝子團合照。（取材自臉書官方粉絲專頁）

預告照的曝光讓許多粉絲都相當開心，不只有新歌可聽，還有新造型可看。據報導，少女時代的國民知名度很高，深夜曝光預告照後，立即在推特掀起一波轉推熱潮，多個少女時代相關的Tag占據全球排行榜；另外，預告照也被傳到南韓論壇theqoo，更瞬間登上熱門文章。

網友看了都瘋狂，稱讚少女時代真的太漂亮了。「偶像潤娥真的好久不見」、「少時果然是傳奇」、「真的好想念好想念」、「就是女王們啊」、「久違的TEASER照快回歸」、「我今天才聽《Lil' Touch》」、「太妍太好看了吧」、「俞利真的好美」、「孝淵好適合這個風格」、「Suuny白西裝好霸氣」。