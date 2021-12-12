MAMA疫情下登場 BTS奪9獎 WANNA ONE直播取消

WANNA ONE合體改採預錄。(取材自推特)

新冠肺炎疫情 壟罩南韓演藝圈，Super Junior的始源接獲確診消息，緊急暫停所有活動，隔天又傳出知名主持人柳熙烈也中標，Mnet亞洲音樂大獎（MAMA）在疫情陰影中登場，原本為了盛會重新合體的WANNA ONE直播表演被取消。

大贏家防彈少年團和高人氣的TWICE都沒有到場，只透過影片領獎致謝。防彈少年團一口氣抱走「年度藝人」、「年度專輯」、「年度歌曲」、「年度全球偶像」等大獎，至少奪得九座獎項。TWICE則是獲得最佳女團，IU也榜上有名，奪下最佳演唱表演女歌手、最佳女歌手獎等。

變種病毒 來勢洶洶，始源、柳熙烈打完兩劑疫苗後仍然被傳染，演藝圈人心惶惶。

此時不巧WANNA ONE的姜丹尼爾身邊有工作人員確診，導致他們合體演出生變，所有接觸者都必須等PCR檢測 結果出爐後才能繼續工作。為了安全起見，Mnet臨時取消WANNA ONE的直播表演，改為事前預錄再播出。

為了彌補沒有重量級偶像的缺憾，Mnet找來李孝利擔任主持人壓陣，和「街頭女戰士」舞者們帶來超殺演出。頒獎嘉賓如宋仲基、Tiffany、秀英、金瑞亨等人都來錦上添花。