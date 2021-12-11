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繼尹恩惠後 崔始源確診停工Super Junior第2人

娛樂新聞組／綜合報導
崔始源也傳出染疫，是繼神童後第二個確診的Super Junior成員。（取材自微博）
崔始源也傳出染疫，是繼神童後第二個確診的Super Junior成員。（取材自微博）

繼韓星尹恩惠於9日晚自爆確診新冠肺炎，10日下午韓國日報報導，Super Junior崔始源已確診新冠肺炎，已進入自我隔離階段，他是繼神童後第二位確診新冠的成員，讓粉絲非常擔心，南韓演藝圈也人心惶惶。

據報導，崔始源10日收到PCR檢測通知，判定為陽性，即日起接受居家隔離，停止短期內所有行程。始源先前積極為新作「酒鬼都市女人們」宣傳，雖然努力防疫，仍然遭到傳染。粉絲非常擔心，希望他在接受治療後可以早日康復。

鏡周刊報導，崔始源所屬SM娛樂證實藝人染疫消息，表示崔始源在9月時已完成兩劑疫苗接種，最近為了工作需要接受PCR檢查，收到確診結果。原定以頒獎嘉賓出席2021 MAMA頒獎禮的行程也確定取消。Super Junior成員和公司有接觸史的工作人員已開始進行相關檢查，對於引起各方擔心感到抱歉。

崔始源新加入綜藝「我的熊孩子」，預計將會影響到節目拍攝行程。

新冠肺炎疫情在南韓持續延燒，近一周每天平均值新增5000人以上，而且還有病毒變異株Omicron的感染者，隨著演員鄭雨盛、尹恩惠、高庚杓、金秀路等藝人確診，讓南韓演藝圈陷入一陣恐慌。

新冠肺炎 南韓 檢測

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