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疑遭同居人傳染 尹恩惠認染疫隔離中

娛樂新聞組╱綜合報導
尹恩惠證實感染新冠肺炎，她在Instagram上親認隔離中。。(取材自Instagram)
尹恩惠證實感染新冠肺炎，她在Instagram上親認隔離中。。(取材自Instagram)

韓劇咖啡王子1號店」、「宮」女星尹恩惠證實感染新冠肺炎，她在Instagram上親認隔離中。

綜合媒體報導，尹恩惠在IG發文，以一張全黑畫面並親口證實染疫，並向粉絲們報平安，「幸運的是我的情況很好，沒有任何嚴重症狀」；從尹恩惠的敘述中得知，似乎是和她同居的友人身體不適確診，不小心傳染給她。

15歲以童星身分出道的尹恩惠，昔日透過電視劇「宮」、「咖啡王子一號店」和「想你」走紅，甚至被誇為「哭戲最美的女演員」；可惜的是，尹恩惠一度到中國發展，參加時尚類實境秀節目卻被爆料「抄襲」，形象重損，後來才把工作重心轉回南韓。

尹恩惠日前突然在IG透露，「有突發消息要告訴大家，所以急忙來發文，因為家人的狀態，而去做了PCR檢測，結果是陽性」，她目前正隔離中，接受治療，同時對粉絲們感到很抱歉，因為沒有好好照顧自己的身體。

萬幸的是，尹恩惠說目前身體沒有什麼大礙，情況還不錯，請粉絲不用替她擔心，「大家都要好好照顧自己的身體健康。有韓媒指出，尹恩惠先前上節目時曾說到，目前和一起工作十年的經紀人及聲樂家好友同住，推測是兩人其一染疫，尹恩惠才必須接受檢測，沒料到也不幸確診。

檢測 咖啡 韓劇

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