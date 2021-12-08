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「魷魚」入圍北美電視大獎 李政宰先搶視帝 後戰金球

記者蘇詠智／綜合報導
李政宰要和一堆歐美視帝角逐北美廣電影評人協會電視大獎，創下亞裔男星首度提名戲劇類最佳男主角的紀錄。（路透資料照片）
李政宰要和一堆歐美視帝角逐北美廣電影評人協會電視大獎，創下亞裔男星首度提名戲劇類最佳男主角的紀錄。（路透資料照片）

「魷魚遊戲」在歐美當紅氣勢銳不可當，北美廣電影評人協會公布的最新年度大獎入圍名單，該劇不但提名最佳戲劇影集獎，男主角李政宰也獲戲劇影集視帝大獎提名，要挑戰其他幾位歐美的得獎男星，雖然勝出機率不一定高，已經寫下「第一位入圍戲劇類視帝亞裔演員」的紀錄。

「魷魚遊戲」獲北美廣電影評人協會電視獎提名。（取材自Netflix）
「魷魚遊戲」獲北美廣電影評人協會電視獎提名。（取材自Netflix）

廣電影評人協會年度大獎儘管沒有金球獎那麼悠久的歷史，近年受重視的程度卻隱約有要取代金球獎的態勢。一如金球獎，廣電影評人協會獎也有分電影與電視兩個範圍，搶先公布的電視類入圍名單中，HBO「繼承之戰」（Succession）成為最大贏家，共提名最佳戲劇影集、最佳戲劇影集男主角、最佳戲劇影集男配角等八大獎。入圍總項數次之的則是同屬HBO的「東城奇案」（Mare of Easttown)共提名五項獎，包括最佳迷你影集或電視電影女主角凱特溫絲蕾（Kate Winslet）、最佳迷你影集或電視電影男配角伊凡彼得斯（Evan Peters）等。

「繼承之戰」是北美廣電影評人協會電視獎入圍名單的最大贏家。（取材自HBO）
「繼承之戰」是北美廣電影評人協會電視獎入圍名單的最大贏家。（取材自HBO）

去年Netflix靠「王冠」（The Crown）和「黑錢勝地」（Ozark）成為廣電影評人協會電視獎的入圍最大贏家，今年氣勢不及去年，所幸「魷魚遊戲」、「午夜彌撒」（Midnight Mass）各自拿下3項提名，還是有所斬獲。「魷魚遊戲」最有機會拿下的應是最佳外語劇集一獎。

而在廣電影評人協會電視獎後，「魷魚遊戲」下一戰就是金球獎，以過去該獎對於當紅新戲的青睞，也極可能有機會攻上入圍名單，再創造新的紀錄。

電影 入圍 提名

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