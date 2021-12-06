15年前性侵她的嫌犯被逮 珉娥：希望不再有人受傷害

珉娥現在的精神狀況好很多。（取材自Instagram）

南韓 前AOA團員珉娥之前大爆過去在團內遭到智珉霸凌，引發軒然大波，之後又捲入小三疑雲，期間她又好幾度輕生獲救，現在則傳出較讓人欣慰消息，就是15年前涉嫌性侵 她的嫌犯，已被移送檢察機關處理。

噓！星聞報導，珉娥過去受訪時曾透露國中時期曾遭到性侵，近來韓媒報導指出，已抓到嫌犯移送檢察機關處理，珉娥也在Instagram上發文感謝很多朋友的幫忙，從今年3月開始釜山的朋友與警察 展開調查找到一些證據，原本她已不抱任何希望，因為畢竟是15年前發生的事，現在她等到這樣的好消息，心中期盼對方能受到懲罰，並且不要再有人像她一樣受到傷害。

另據ETtoday報導，釜山警廳也向南韓媒體透露：「雖然犯罪行為是發生在2007年，但對當時相關人士進行集中調查，證明了犯罪事實。」

消息曝光後，韓網友皆表示支持「一定要被判重刑，垃圾」、「原來15年前的事件也可以定罪，太好了」、「臭小子竟敢對國中生做出這種事情…真心希望他受到應有的懲罰」。

另外，從珉娥Instagram貼文看來，她現在的精神狀況變好很多，在好友的幫助下還創立了粉絲後援會，並將於12日舉行迷你見面會。