徐智慧新劇打鬥多 最想進入狗狗大腦

徐智慧在「DR.BRAIN」飾演刑警。（圖：Apple TV+提供）

37歲韓星徐智慧，近日在Apple TV+原創韓劇 「DR.BRAIN」演出刑警，有多場激烈打鬥、開槍戲，為此必須進行大量體能訓練，「拍片時每個瞬間都感到非常疲憊，因為要不停跑跟跳，受了很多傷。」她更透露完結篇一場高潮動作戲，還是在腰受傷的情況下完成，但她甘之如飴。

因演出「愛的迫降」的富家千金暴紅的徐智慧，這回演出的刑警崔知恩外型冷酷，內心堅強，她笑稱從影以來一直給人「冷酷」的形象，「但我的內心真的很溫暖啦」。

「DR.BRAIN」故事探討為了查明真相，科學家是否能竊取他人大腦的記憶？當徐智慧被問最想進入誰的大腦？她不假思索回答：「最想知道我家的狗狗在想什麼，因為牠年紀大了，想知道牠是否有哪裡不舒服」。近年韓劇「愛的迫降」、「魷魚遊戲 」紅遍全球，徐智慧也相當開心，「我會一直努力用嶄新的模樣以及更好的演技來報答大家」。

此外，51歲朴喜洵在「DR.BRAIN」飾演神秘的私家偵探，他說倘若可以，最想進入老婆的大腦，「到底為什麼，有時會充滿愛的對待我，有時突然沒來由的生氣」。

朴喜洵出道多年，最近因為在「以吾之名」扮演心狠手辣的黑幫老大，終於嘗到走紅滋味，他謙稱是因為角色本身就很有魅力，並非是他演得好，然則話鋒一轉，他搞笑提到這段期間，老婆對他說：「我就知道，要等到你年紀大了才會有出息。」讓他只得無奈說：「是是是，托您的福」。