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IU累了？ 感性承認「想休息」狂掃MM 5大獎

記者李姿瑩／綜合報導
IU穿著腰側挖空的洋裝小露性感。（圖：MyMusic 提供）
IU穿著腰側挖空的洋裝小露性感。（圖：MyMusic 提供）

南韓蜜瓜音樂獎「Melon Music Awards 2021」（MMA）舉辦頒獎典禮，邀請IU首唱新歌「Strawberry Moon」。她為MMA做足準備，換穿多套服裝，光是造型就不斷讓粉絲驚豔。IU也是本屆MMA最大贏家，一口氣抱走五項大獎。

IU領獎時又換不同造型。（圖：MyMusic 提供）
IU領獎時又換不同造型。（圖：MyMusic 提供）

今年的MMA在疫情影響下，仍請到多組藝人出席盛會，包括Brave Girls、TXT和THE BOYZ等。IU睽違四年現身MMA，在造型上極為用心，特意換上腰側挖空的洋裝展現好身材，並以不同服裝襯托出甜美風格，讓觀眾目不暇給。

IU今年從MMA中抱走「TOP 10」、「最佳Solo女歌手」、「最佳創作人」、「年度專輯」、「年度歌手」等五項大獎，成為全場大贏家。IU受寵若驚，除了感謝粉絲，她也吐露了真心話。「這是我更加努力工作與孤軍奮戰的一年，明年到了30歲，就會迎來新的音樂，心裡多少忐忑不安，但會持續製作新鮮的東西給大家聽。」

「今天頒給我好多非常好的獎項。可能是因爲好久沒參加頒獎典禮了，所以內心充滿悸動，可能是因爲比任何時候都渴望舞台的一年。」IU也補充，「LILAC」是她20多歲最後一張專輯。 「每一首歌曲，從20歲到29歲，一年都沒休息，爲了努力做音樂而忙碌著，這一點讓我感到很自豪。 不管結果和成績如何，說實話，即使想休息，也好像有過這樣的想法，但是想近距離地陪在粉絲們身邊，所以非常努力。」

國際天團BTS防彈少年團也有斬獲，抱走TOP10、最佳團體、最佳合作曲、以及年度歌曲等四座獎項，與他們合作「My Universe」一曲的Coldplay酷玩樂團還特地錄製影片，表示：「謝謝大家和防彈少年團。 在與防彈少年團製作歌曲的過程中感到了喜悅。 希望不久之後能在南韓見面」，並用韓語說「謝謝」。

IU演唱三首歌曲誠意十足。（圖：MyMusic 提供）
IU演唱三首歌曲誠意十足。（圖：MyMusic 提供）

南韓 疫情 BTS

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