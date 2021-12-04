腳踝骨折後復出 濱崎步要粉絲別擔心

濱崎步為所有參賽者加油。（圖：17LIVE提供）

日本 天后濱崎步參與的選秀活動「17LIVE 4th Anniversary meets濱崎步歌唱新星發掘選秀」，日前在東京進行決選直播，日本Avex社長松浦勝人應濱崎步邀約驚喜現身，兩人公開同框，成為難得一見的畫面。

濱崎步忙著巡演，雖然腳踝骨折、過敏 性休克，但擋不住她工作的決心。再次擔任主持人，她少了第一次主持時的緊張，一開場線上就看到大量和濱崎步問候打招呼的留言，發現有台灣、香港 等海外各地粉絲都在線上，看到不少留言關切她的腳傷，濱崎步親自安撫粉絲別擔心，證實自己「腳很好，沒問題。」

參與最終決選共十位參賽者，優勝者將獲得中野雄太提供專屬歌曲，還將在濱崎步多年來御用的錄音室進行歌曲錄製，連優勝者的單曲包裝設計都將由濱崎步音樂作品的設計團隊包辦設計，濱崎步和她御用音樂團隊及17LIVE的團隊都將全力支援新曲宣傳，第二名也將獲得濱崎步御用音樂團隊提供專屬歌曲及新曲宣傳支援。

濱崎步現場講評說：「能感受到每位都很熱愛唱歌，有想透過自己歌聲傳達一些想法。」四位評審討論到最後一刻才敲定結果，濱崎步突然宣佈臨時做出變動，加碼選了兩位並列第二名，壓軸的冠軍則是男LIVER「yositaka_song」，表現獲評審一致好評，濱崎步笑說：「我們自然就被他的聲音吸引，覺得聽到能感動人的聲音，我和近藤還開心到歡呼喊出來。」