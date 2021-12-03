李政宰AAA搶鋒頭 連奪3獎成最大贏家

李政宰以大熱身分奪下「年度演員」大獎。(取材自微博)

「2021亞洲明星盛典」(Asia Artist Awards，簡稱AAA）最後10項大賞壓在活動尾聲頒發，而本屆最大賞則是由「魷魚遊戲 」主演李政宰包辦，他一連拿下「年度演員」等3獎，是最大贏家。

綜合媒體報導，李政宰出場領獎時獲全場藝人起立拍掌，他很感激南韓製作能成功衝出亞洲，甚至去到海外，感謝全球粉絲對「魷魚遊戲」的喜愛。被問到連績兩年獲得大獎的感想，李政宰謙虛表示除了努力工作外，當然也要有運氣的幫忙。最後，他不忘宣傳2022年即將上映的電影 「狩獵」，是他出道首度又導又編又演。

劉亞仁拿下電影部門最佳演員獎。(取材自微博)

電視及電影的「最佳演員」分別由李昇基和劉亞仁奪得，李昇基感謝「MOUSE」導演 、編劇的慧眼，讓他可以參與角色「鄭正直」的演出，他謙虛表示，戲劇獲得好評價，歸功於所有演員一起合作的努力，「很多好演員跟我一起飆戲，才讓我獲得這個獎。」

劉亞仁透過電影「收屍人」拿下電影部門最佳演員獎，「謝謝給我這樣的大獎，參與電影『收屍人』，讓我真正了解到電影的規模大小，不是只侷限於製作費。」感謝導演、工作團隊的付出，而他透過得獎機會，向一起工作的公司代表、理事、室長致謝。

頒發大獎前，韓韶禧與「黑道律師文森佐」全汝彬一同獲頒「最佳藝人（演員）獎」。韓韶禧表示很高興這個獎項讓2021年變得更有意義，感謝所有支持「以吾之名」的觀眾；全汝彬則說演員是她的夢想，是因為喜歡才開始的職業，能夠繼續演戲讓她覺得很幸福。

「年度歌手」由SEVENTEEN首次獲得，Hoshi作為代表用日文講感言時，發生了多次忘詞的小意外，就連成員也在台上笑成一團。出道僅一年多的aespa繼「新人獎」後，再一下城奪得「年度舞台」大獎，難怪又有「怪物新人」之稱。