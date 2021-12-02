木村拓哉曬獎座 等了30年終於奪影帝

木村拓哉拿到「第46屆報知電影獎」影帝。（取材自Instagram）

日本 影壇大活動「第46屆報知電影 獎」公布得獎名單，出道30年的日本天王木村拓哉以「假面飯店2：假面之夜」首度拿下首個影帝殊榮；而僅22歲的演員永野芽郁以電影「接棒家族」及「地獄的花園」拿下影后。

綜合媒體報導，木村拓哉雖然主演過「長假」、「HERO」等膾炙人口的作品，還曾被封為「保證收視率的男人」，但演技常挨轟沒進步。這次在電影「假面飯店2：假面之夜」，木村拓哉飾演臥底飯店的天才刑警，雖一度因為片中跳探戈的橋段感到挫敗，但還是拿下影帝。

他在Instagram限時動態上貼出獎杯合照，開心表示，「是多虧了工作人員、一起出演的演員，謝謝大家。」

木村拓哉接受日媒訪問時表示：「能在這麽多作品及演員當中被選中，實在感到十分高興。但怎樣說好呢？好像自己完全沒有覺得是被揀選的對象。」

木村拓哉自男團「SMAP」出道，近年積極跳脫過往「傑尼斯偶像」框架，拓展事業版圖，前不久跨足美劇 ，接演「冰與火之歌：權力遊戲」團隊製作的新影集「群」（THE SWARM），挑戰全英文發音。此次榮獲最佳動畫片的「漁港的肉子」也恰巧找來木村拓哉與他大女兒木村心美配音。

影后頒給年僅22歲的永野芽郁，她在「地獄的花園」、「接棒家族」皆表現亮眼。最佳男配角獎是演員鈴木亮平以電影「孤狼之血LEVEL2」奪得，最佳女配角則是48歲演技派女星寺島忍榮獲。