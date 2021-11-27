宋仲基錯失青龍影帝 偕潤娥奪最佳人氣

宋仲基帥氣出席青龍獎。（取材自微博）

「南韓奧斯卡 」青龍獎日前舉辦頒獎典禮，入圍 最佳男主角的宋仲基，和影后組的潤娥是今年少數的偶像面孔，兩人光是在紅毯現身，就成為典禮一大亮點。他們今年雖然陪榜，但雙雙得到最佳人氣獎。

青龍獎26日頒獎，薛景求封帝。（取材自微博）

宋仲基睽違11年二度入圍青龍獎，影評普遍認為他勝出機率不高，因為對手實在太強，他的好友趙寅成主演「逃出摩加迪休」叫好叫座，對手還包括早就是影帝的薛景求。果然最後由薛景求以「茲山魚譜」一舉擒得影帝，證明薑是老的辣。

青龍獎26日頒獎，文素利封后。（取材自微博）

潤娥同樣面對多位影后夾殺，金惠秀、文素利、全汝彬、全鐘瑞都是戲精，想要封后難度極高。文素利以「我的不完美家人」中精湛演技勝出，成為青龍獎最佳女主角。

潤娥優雅走紅毯，成鎂光燈焦點。（取材自微博）

趙寅成的「逃出摩加迪休」是今年南韓的最賣座動作片，光是入圍就占據13項名額，最後抱回5大獎項，與「茲山魚譜」平分秋色。主演「魷魚遊戲」的李政宰獲邀擔任頒獎人，和鄭雨盛雙帥同框，兩人頒獎時大玩「魷魚」哏。鄭雨盛不忘虧一下好友李政宰「好像變成世界明星了」。

在奧斯卡揚眉吐氣的尹汝貞也到典禮現場，她純粹觀禮，一出場就獲得全場演員起立鼓掌致敬。她趕緊要大家坐下。