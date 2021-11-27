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和車勝元飆戲 金秀賢回春裝嫩演大學生

記者李姿瑩／綜合報導
金秀賢(右)與車勝元惺惺相惜。（取材自臉書）
金秀賢(右)與車勝元惺惺相惜。（取材自臉書）

南韓兩大男神金秀賢、宋仲基分別現身青龍獎記者會和頒獎典禮，金秀賢準備憑新作「某一天」回歸小螢幕，宋仲基則是靠「勝利號」入圍青龍獎影帝。

33歲的金秀賢繼「雖然是精神病但沒關係」後，「回春」飾演大學生，跟熟男界的代表車勝元同台飆戲，兩人聯手挑戰司法制度的矛盾。金秀賢接演前得知，「某一天」是翻拍英國BBC電視劇「司法正義」，因為是熱門劇，加上他一直關注，暗自竊喜「這是個好機會」。但他飾演的大學生劇中蒙受不白之冤，讓他感受到「前所未有的委屈」。加上放眼望去劇組幾乎全是男性，他忍不住感嘆：「第一次跟這麼多男人一起合作，實在很壯觀。」

而車勝元劇中是負責幫金秀賢辯護的三流律師，從開拍前就積極與導演交流，原來先前他在綜藝節目上不修邊幅的模樣，都是在為角色作準備。他自知年紀和身材都不如金秀賢和配角金成圭，主動幽默自嘲：「在場只有我沒肌肉，好幾個月沒肌肉了，金秀賢、金成圭兩人都一身肌肉。」

金秀賢始終將自己保持在最佳狀態，記者會上一露臉，就引起廣大網友讚嘆「怎麼都不會老」。他的工作態度也獲得車勝元肯定，稱讚他「既能做好分內工作，又懂得照顧別人」。車勝元觀察，金秀賢內心十分堅強，在片場就算疲累也不會說，全靠意志力撐過去。

肌肉 宋仲基 導演

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