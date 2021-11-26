55歲鈴木保奈美離婚後解封 不畏低溫大秀性感

鈴木保奈美55歲身材依舊火辣。（取材自Instagram）

日本資深女星鈴木保奈美今年7月無預警跟結褵23年的知名諧星石橋貴明離婚，震驚外界。調整心態四個月後，她近日首度出席活動，罕見地穿特殊剪裁的禮服，大秀美好身材。

綜合媒體報導，鈴木保奈美日前現身東京 六本木一場聖誕樹點燈儀式，媒體的焦點都放在她的衣著。因為鈴木保奈美的穿著一向保守，但當天當地氣溫不到攝氏10度，她卻穿著一襲葡萄紫的露肩露背長禮服，將性感鎖骨、美背大膽秀出，裙襬開高衩設計，穿著透膚黑絲襪的美腿若隱若現，這在她的服裝中相當少見。

鈴木保奈美走到現場後，立刻轉一圈開放媒體拍攝，55歲的她狀態保養得宜，性感又不失優雅，令人驚艷。

據報導，談到單身後的第一個聖誕，鈴木保奈美透露對自己而言，聖誕節 不是只有12月25日這一天，而是整個月份，她會趁這個時候總回顧今年，並感謝所有照顧自己的人。她說自己從感恩節過後，就開始準備手寫卡片，對幫助她的人表達感謝，覺得非常平安快樂。

當年以經典電視劇「東京愛情故事」中「赤名莉香」一角紅遍全亞洲，成為少男殺手始祖的鈴木保奈美，也談到明年春天的新計畫，事隔25年終於要再度演出舞台劇 「推銷員之死」，她坦言這對她來說是很大的挑戰，但會全力以赴。