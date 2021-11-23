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朴信惠帶球跑 明年甜嫁小1歲崔泰俊

記者陳建嘉／綜合報導
朴信惠、崔泰俊宣布要結婚了。（取材自Instagram）
朴信惠、崔泰俊宣布要結婚了。（取材自Instagram）

31歲韓星朴信惠與小一歲男星崔泰俊戀情正式開花結果，宣告結婚、懷孕，兩人交往近四年，早在爆出緋聞時就被多次目擊約會，如今證實將於明年結婚，經紀公司表示，「雙方家庭已有基本討論過」。

朴信惠也透過經紀公司「studiosantaent娛樂」對外發出聲明，宣布會在明年1月22日在首爾與崔泰俊結婚，目前正在討論婚禮細節，也證實肚子裡已有新生命，經紀公司代為表示，「在準備結婚的過程中，寶貴的生命來到了我的身邊，我們請求你們能理解，我們在需要謹慎的情況下討論這個問題，因為仍處於需要穩定的早期階段，所以不方便公開具體情況，希望你們能理解」，不對外透露懷孕幾個月、小孩性別。

朴信惠、崔泰俊是中央大學的前後輩，分別就讀於演劇電影系與演劇系，早在求學時期就已認識，因為常被D社拍到約會照片，才公開認愛「其實在2017年末就公開交往，現在是兩人互相扶持的關係」。兩人認愛以來從不高調，今年朴信惠推出與曹承佑合作戲劇「薛西弗斯的神話」，崔泰俊也並未刻意幫忙宣傳，如今結婚、懷孕雙喜迎門，讓不少粉絲立刻在雙方Instagram下留言祝賀。

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