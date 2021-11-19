「魷魚遊戲」創韓劇天花板 「屍速」名導點出成功關鍵

梁益準、劉亞仁、金賢珠、朴正民、元真兒都是Netflix觀眾。(圖：Netflix提供)

南韓 名導延尚昊與劉亞仁合作，攜手打造新劇「地獄公使」。面對「魷魚遊戲」創下韓劇的全新天花板，他們不怕被比較，反而覺得與有榮焉。延尚昊稱讚：「在南韓製作的作品在全世界備受矚目的狀況下，能夠帶來新作品給大家，我認為是很大的幸運。」

劉亞仁也認為：「南韓的作品以多樣的方式，和更廣泛地被大家觀賞，對演員來說是充滿了希望、開心又成為力量的。」他們對「地獄公使」深具信心，相信這部作品特色強烈，一定也能掀起熱潮。梁益準等演員們更點出，製播平台是一大關鍵。「基本上，南韓是很會製作的，不管是電影 還是影集，從以前就是很會製作的國家。但是現在有Netflix 這種新概念的平台進來以後，創作者們擁有了之前無法想像的擴張性，沒有限制的..無限的故事、素材、製作費和選角上，不同於無線和有線電視台的自由環境下，可以隨心所欲地去發揮想像。所以實現了之前發表的和無法呈現的內容的擴張，我們是那個擴張性的受益人。」而他們早就都是Netflix的粉絲，對於能參與演出皆保持高度期待。

劉亞仁再展影帝級演技。(圖：Netflix提供)

這次把漫畫改編成影集，Netflix同樣是打動延尚昊的關鍵。「其實我和一起合作的原著漫畫家崔圭碩兩人是想要邊工作邊樂在其中，然後拍攝影集的時候，我們有在找可以保證能夠讓我們把漫畫裡的東西原汁原味地帶到影集裡的單位，當時因為Netflix也很喜歡原著漫畫，所以就開始製作了。他們就是很喜歡故事本身，原著要表達的世界觀和訊息，Netflix給予了充分的支持，所以我們才得以製作。」

他過去拍攝的「屍速列車」至今仍是難以超越的經典，延尚昊坦言並未因此造成後續工作的壓力，「製作作品可以說是要進考場，但是我會有個想法，是在製作作品時不要有在考試的心態，之前也有說過，製作地獄公使時，我是樂在其中的。不管是參與的演員們或是工作人員們，他們都有把自己的創意發揮到極致，對於結果是很滿意又很感謝的。說真的，對於公開前的壓力是沒有那麼大的。」