金宣虎甩醜聞復工 喊話「會報答大家」

韓星金宣虎演出「海岸村恰恰恰」走紅，意外爆出騙婚、勸誘墮胎醜聞，現又出現逆轉。(取材自Instagram)

韓星金宣虎日前被控騙婚、勸誘墮胎 聲勢大跌，沒想到時隔一周就被D社公開前女A的說謊真相，風向大逆轉，但他預計演出的三部電影 當中，有兩部仍未有眉目，剩下一部「悲傷的熱帶」因為開拍在即，所以依舊原定計畫找他演出。韓媒「每日經濟」報導，金宣虎將在12月3日參與讀本會議，重啟演藝事業。

「悲傷的熱帶」由「闇黑新世界」導演朴勳政執導，劇情敘述一名南韓 、菲律賓混血少年夢想成為拳擊手，而他也為了尋找父親，來到南韓後發生了一連串故事。主角韓菲混血少年會找新人演員，女主角則是高雅羅，金宣虎則飾演一名對男主角亦正亦邪的神祕人物。

經紀公司「Salt娛樂」表示，金宣虎確實會參加12月的讀本會議，「我們會努力準備，報答大家給予的機會」。

另一方面，金宣虎固定出演的綜藝節目「兩天一夜」確定退出，該節目最近推出100集特輯，官方Instagram貼出成員海報，只剩下五人，正是刪除金宣虎；對比先前節目製作單位表示，是雙方討論後才決定金宣虎不續攤，讓粉絲直呼可惜。

35歲金宣虎因韓劇「海岸村恰恰恰」走紅，暖男形象更是深植人心，不料卻在10月中遭到前女友在網路上點名指控分手、逼墮胎等醜聞，不只廣告代言下架，就連原先洽談好的電影、綜藝節目也紛紛告吹。