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金宣虎平反醜聞奪AAA人氣獎 將現身頒獎典禮？

記者陳建嘉／綜合報導
金宣虎有望現身「2021年AAA亞洲明星盛典」。（取材自Instagram）
金宣虎有望現身「2021年AAA亞洲明星盛典」。（取材自Instagram）

南韓男星金宣虎今年才因「海岸村恰恰恰」暴紅，卻因為被前女友A控訴騙婚、勸誘墮胎等負面醜聞，名聲重挫，韓媒「Dispatch」接連爆料12項真相，為他平反醜聞，他的廣告代言因此逐一回歸。一年一度的「2021年AAA亞洲明星盛典」即將舉行，金宣虎也拿下兩項人氣獎，完全不受負面新聞影響。

今年AAA開設兩項人氣獎，分別為「U+Idol Live人氣獎」及「RET人氣獎」，日前結束投票，金宣虎在男演員部分，同時拿下這兩座人氣獎，至於在「U+Idol Live人氣獎」獲得最高票數的男團、女團則分別是防彈少年團及Blackpink，男女歌手是林英雄及IU，女演員是「魷魚遊戲」鄭好娟。「RET人氣獎」方面，獲得的男團、女團則是是EXO及Twice，男女歌手是林英雄與CL，女演員則是宋智孝。

有趣的是，AAA頒獎禮會於下月2日舉行，雖然官方出席名單不見金宣虎的名字，再加上金宣虎迄今仍是神隱狀態，但仍有不少粉絲希望他復出亮相，若在外界關注極大的「2021年AAA亞洲明星盛典」現身，也對他的事業有幫助。

投票 墮胎 魷魚遊戲

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