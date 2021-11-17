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松田聖子執導恐怖片：像被美好魔法包圍 很幸福

記者陳建嘉／綜合報導
松田聖子(中)擔任導演，與高橋春織(左)、森崎溫合作「亞洲怪談2：起風的那日」。（圖：HBO提供）
松田聖子(中)擔任導演，與高橋春織(左)、森崎溫合作「亞洲怪談2：起風的那日」。（圖：HBO提供）

59歲日本天后松田聖子執導HBO影集「亞洲怪談」第二季日本篇「亞洲怪談2：起風的那日」，日前她接受媒體聯訪，展現凍齡美貌，她笑說第一次執導的感覺很棒，雖然這次拍恐怖片，但她自己不看鬼片，自認膽小，會怕。

松田聖子這回首度當導演，找來年輕演員森崎溫、高橋春織合作，提到拍攝契機，她說與製片邱金海原本就是好友，對方剛好要與HBO合作拍恐怖片，因緣際會下邀請她合作，「第一次說要拍的時候，我完全是做夢也沒想到，簡直是奇蹟」，她也提到自己最大的挑戰，就是要與一個團體一起工作，「這樣的工作跟過去不管是在歌唱、作曲的時候做法完全不一樣」。

松田聖子稱讚演員優秀，拍攝過程很順利，「沒有一直發生NG，片場其實也沒有發生靈異現象」，但她表示，因為在寒冬中拍攝，常常會有強風吹過，導致演員頭髮遮住必須重拍，除此之外一切沒太大狀況。松田聖子感性表示，拍片時，一直有種像被美好魔法包圍的感覺，非常幸福。

「亞洲怪談2：起風的那日」講述歌迷與偶像之間的微妙關係，卻意外造成彼此的噩夢，不過提到自己的粉絲，她充滿感激。

工作 日本 導演

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