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日本再添明星夫妻 菅田將暉娶小松菜奈

記者李姿瑩／綜合報導
菅田將暉(左)和小松菜奈合作「線」後開始交往。（圖／車庫娛樂提供）
菅田將暉(左)和小松菜奈合作「線」後開始交往。（圖／車庫娛樂提供）

日本演藝圈又多一對神仙眷侶。菅田將暉日前與小松菜奈發表結婚喜訊，兩人決定攜手共度一生。他們自2016開始合演多部電影，2019年在「線：愛在相逢時」拍攝時戀情萌芽，特別在聲明中形容彼此關係是從「戰友」到「心靈支柱」，如今成為「家人」。

28歲的菅田將暉和習慣晚婚的男星不同，對25歲的小松菜奈一見鍾情，一心想趕快定下來。他們交往初期就決定以結婚為目標，今年6月開始同居。小松菜奈先前曾和GD傳出緋聞，在海外市場異性緣極佳。菅田將暉曾被爆出「視線不想離開小松」，濃烈的感情讓小松菜奈願意早早點頭嫁。

菅田將暉和小松菜奈都是極具個人特色的實力派演員，兩人不避諱同台，先前還一起接下日系服裝品牌代言。為了給小松菜奈安穩的生活，菅田將暉7月搬進東京都內高級住宅區的公寓，有粉絲直擊他們同進同出的身影，並未刻意避開路人。

●●以下可刪●●●

周遭友人都知道他們感情穩定，早就預期他們會成為夫妻，在粉絲眼中也認為很速配。他們在聯合聲明中寫道，雖然彼此還不夠成熟，「但我們很感謝這樣的相遇，今後也會充實地享受生活，共築幸福家庭。」他們婚後會繼續活躍演藝圈。

電影 緋聞 東京

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