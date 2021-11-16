張菲舊愛金元萱 攜手電子音樂製作人DJ HEAD表演

DJ HEAD(左)曾應邀和金元萱(右)合作。（圖：DJ HEAD MUSIC提供）

電子音樂製作人DJ HEAD征戰世界有成，連曾在台紅極一時的「韓國瑪丹娜 」金元萱都看上他，情商他替自己出道30周年紀念單曲「USE ME」量身混音，兩人還一同在她的30周年派對合體表演，因此結緣，得知DJ HEAD推出專輯「頭號」，金元萱盛讚：「他不只是DJ，還會詞曲創作、唱歌、攝影 、繪畫，根本是全方位藝術家！」

金元萱身材火辣，素有「韓國瑪丹娜」之稱。（圖：DJ HEAD MUSIC提供）

52歲的金元萱於1994年赴台發展，憑藉迷濛帶電的鳳眼和火辣的身材，迅速竄升為媒體寵兒，火速發行三張華語專輯，宣傳期間也傳出她和張菲曖昧，疑似有段舊情。她對台灣 有著特殊情感，雖然已經多年未見，趁著DJ HEAD發片，她捎來誠懇問候，希望很快有機會來台與大家見面，也跟DJ HEAD相見歡，繼續激盪音樂火花，也誠摯祝台灣的大家健康快樂，還用漢字署名「金元萱」，令人感動。

征戰世界有成的DJ HEAD推出首張專輯「頭號」。（圖：DJ HEAD MUSIC提供）

金元萱反覆聽了DJ HEAD的專輯，最愛「愛你愛得不要不要的」一曲，由於歌詞用字簡潔，金元萱大多聽得懂，DJ HEAD得知她不用靠翻譯，就了解大致詞意，更是佩服到五體投地，覺得與金元萱沒有距離，彷彿心意相通。