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對小松菜奈一見鍾情 菅田將暉戴婚戒現身：我很幸福

記者黃保慧／即時報導
菅田將暉與小松菜奈發表結婚喜訊。(取材自推特)
菅田將暉與小松菜奈發表結婚喜訊。(取材自推特)

日本男星菅田將暉15日與小松菜奈發表結婚喜訊，兩人決定共度一生，震驚許多粉絲，當天有出演的菅田將暉被許多媒體守候，他也大方回應：「現在很幸福！」而左手的無名指戒指也格外閃亮。

菅田將暉15日深夜為演出「菅田將暉的All Night Nippon」出現在電視台，面對不少媒體已在門口等待，他一下車有點不知所措，但他還是開心表示感謝大家祝福，「真不好意思因為私人的事情讓大家聚在這裡，未來也會像現在一樣竭盡全力，我們夫妻倆也請大家多多指教。」被問到現在心情時，菅田將暉害羞地說：「現在很幸福。」便匆匆進大樓。

來源：聯合影音

他們分別在2016開始合演多部電影，奠定穩固的感情基礎，悄悄於2019年演完「線：愛在相逢時」開始發展戀情。28歲的菅田將暉對25歲的小松菜奈一見鍾情，一心想趕快定下來。他們從交往初期就決定以結婚為目標，今年6月開始同居。

小松菜奈先前曾和南韓歌手GD傳出緋聞，在海外市場異性緣極佳。菅田將暉曾被爆出「視線不想離開小松」，濃烈的感情讓小松菜奈願意早早點頭嫁。

菅田將暉與小松菜奈發表結婚喜訊。。(取材自推特)
菅田將暉與小松菜奈發表結婚喜訊。。(取材自推特)

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