我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「覺得美不會抓我」中巨貪行長逃美20年 隱身中餐館

CNN：賀錦麗不滿被邊緣化 傳與拜登「嚴重失和」

濱崎步病後更拚命 坐水鑽輪椅開唱

記者李姿瑩／綜合報導
濱崎步就算坐著輪椅也堅持繼續工作。（取材自日刊體育）
濱崎步就算坐著輪椅也堅持繼續工作。（取材自日刊體育）

小甜甜布蘭妮（Britney Spears）被父親監管13年，日前終獲法院宣判、取回自主權。長期關心人權議題的女神卡卡（Lady Gaga），大讚小甜甜的故事具啟發性，「敬佩她，欣賞她的堅強。」而東洋天后濱崎步意志力一樣堅強，病後坐著輪椅火速重回工作崗位。

日本天后濱崎步她日前因過敏性休克送醫，一度陷入昏迷，所幸在接受治療後清醒出院。雖然腳踝骨折未癒，她沒有停工休息，立刻重回演唱會舞台，坐著輪椅完成演出。她還按照原定計畫擔任選秀評審，拚勁令外界敬佩。

據日本「女性自身」報導，濱崎步之所以這麼拚命，最主要還是為了賺錢。她一人要養活一整個團隊，包括專屬舞者、工作人員，數十人靠她吃飯。然而先前疫情嚴峻，濱崎步不得不取消所有實體演出活動，這對仰賴巡演收入的她而言，成為十分現實的考驗。

不過就算坐著輪椅，濱崎步也拿出時尚教主的架式，她的輪椅上面貼滿水鑽，粉絲心疼之餘也直呼佩服，感嘆輪椅也能被她坐成另類寶座。只是網友認為她昏倒的原因不單純，懷疑與接種疫苗有關，陰謀論和質疑聲浪持續在網路上發酵。

而女神卡卡在邁阿密出席電影「Gucci：豪門謀殺案」（House of Gucci）首映時，提到小甜甜布蘭妮終於恢復自由身，她也替布蘭妮感到開心，「她很有才華，非常鼓舞人心，非常開心我們可以慶祝她展開人生的新篇章。」女神卡卡還在IG上貼出與布蘭妮的合照，肯定布蘭妮終獲自由，「她曾讓這麼多人有力量，現在也依舊如此。」

女神卡卡(右)貼出與布蘭妮親親的照片賀喜。（取材自Instagram）
女神卡卡(右)貼出與布蘭妮親親的照片賀喜。（取材自Instagram）

女神卡卡 工作 日本

上一則

陳偉霆變宦官太虐 「斛珠夫人」被指勸退觀眾

下一則

親日遭封殺3個月後 張哲瀚悄開小號回歸？

延伸閱讀

布蘭妮脫離父親13年監管重獲新生 女神卡卡：替她開心

布蘭妮脫離父親13年監管重獲新生 女神卡卡：替她開心
一度休克昏迷 濱崎步出院後馬上開工 坐輪椅錄節目

一度休克昏迷 濱崎步出院後馬上開工 坐輪椅錄節目
遭父監控13年「強裝避孕器」 布蘭妮今重獲自由

遭父監控13年「強裝避孕器」 布蘭妮今重獲自由
濱崎步過敏性休克急送醫 演唱會喊停

濱崎步過敏性休克急送醫 演唱會喊停

熱門新聞

古天樂私生活又被熱議。（取材自Instagram）

古天樂爆祕婚？傳與黃紀瑩育有10歲兒 8個月前已離婚

2021-11-09 02:21
朱寶意（右）曾在電影「英雄本色」中飾演張國榮女友。（取材自微博）

張國榮螢幕情侶 「神仙姐姐」息影多年氣質不減

2021-11-06 02:20
席琳狄翁的身體狀態受到各方矚目。（圖：索尼音樂提供）

席琳狄翁驚傳病重「全身癱瘓無法下床」 親姊回應了…

2021-11-09 23:10
蘇菲亞烏利斯塔在演唱會時當眾灑尿、淋在歌迷頭上，網友直呼噁心。圖／摘自IG

史上最扯...女歌手當眾脫褲灑尿 對準男歌迷「洗臉」

2021-11-14 09:37
王祖賢脂粉未施模樣太清秀。取材自小紅書

54歲王祖賢素顏躺床自拍 公開零濾鏡真面目

2021-11-13 17:41
蕭薔推出2022年曆。圖／珍世美學基金會提供

蕭薔凍齡再進化 23吋纖腰軟Q劈腿近況驚人

2021-11-08 12:52

超人氣

更多 >
中國最大銀行貪汙案 嫌犯許國俊潛逃美20年遭強制遣返

中國最大銀行貪汙案 嫌犯許國俊潛逃美20年遭強制遣返
史上最扯...女歌手當眾脫褲灑尿 對準男歌迷「洗臉」

史上最扯...女歌手當眾脫褲灑尿 對準男歌迷「洗臉」
封面故事／Medicare如何選？專家讓你一次搞懂

封面故事／Medicare如何選？專家讓你一次搞懂
CNN：賀錦麗不滿被邊緣化 傳與拜登嚴重失和、彼此怨懟

CNN：賀錦麗不滿被邊緣化 傳與拜登嚴重失和、彼此怨懟
封面故事／紅藍卡答問 9個QA不踩坑

封面故事／紅藍卡答問 9個QA不踩坑