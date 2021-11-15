濱崎步病後更拚命 坐水鑽輪椅開唱

濱崎步就算坐著輪椅也堅持繼續工作。（取材自日刊體育）

小甜甜布蘭妮（Britney Spears）被父親監管13年，日前終獲法院宣判、取回自主權。長期關心人權議題的女神卡卡 （Lady Gaga），大讚小甜甜的故事具啟發性，「敬佩她，欣賞她的堅強。」而東洋天后濱崎步意志力一樣堅強，病後坐著輪椅火速重回工作 崗位。

日本 天后濱崎步她日前因過敏性休克送醫，一度陷入昏迷，所幸在接受治療後清醒出院。雖然腳踝骨折未癒，她沒有停工休息，立刻重回演唱會舞台，坐著輪椅完成演出。她還按照原定計畫擔任選秀評審，拚勁令外界敬佩。

據日本「女性自身」報導，濱崎步之所以這麼拚命，最主要還是為了賺錢。她一人要養活一整個團隊，包括專屬舞者、工作人員，數十人靠她吃飯。然而先前疫情嚴峻，濱崎步不得不取消所有實體演出活動，這對仰賴巡演收入的她而言，成為十分現實的考驗。

不過就算坐著輪椅，濱崎步也拿出時尚教主的架式，她的輪椅上面貼滿水鑽，粉絲心疼之餘也直呼佩服，感嘆輪椅也能被她坐成另類寶座。只是網友認為她昏倒的原因不單純，懷疑與接種疫苗有關，陰謀論和質疑聲浪持續在網路上發酵。

而女神卡卡在邁阿密出席電影「Gucci：豪門謀殺案」（House of Gucci）首映時，提到小甜甜布蘭妮終於恢復自由身，她也替布蘭妮感到開心，「她很有才華，非常鼓舞人心，非常開心我們可以慶祝她展開人生的新篇章。」女神卡卡還在IG上貼出與布蘭妮的合照，肯定布蘭妮終獲自由，「她曾讓這麼多人有力量，現在也依舊如此。」