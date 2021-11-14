離開合作26年經紀公司 竹野內豐想結婚？

竹野內豐在「鴉色刑事組」劇照。（圖：friDay影音提供）

日本 黃金單身漢竹野內豐即使50歲了，依舊帥氣十足，近日更連莊ORICON年度「我最想擁有男星面孔」冠軍，魅力不減，不過日前他突發親筆聲明，宣布離開合作26年的經紀公司「研音」，有人猜測此舉是為結婚鋪路。

綜合媒體報導，「日劇 男神」竹野內豐宣布將於12月31日約滿後離巢，消息一出，令粉絲震驚不已。對於未來路向，他表示稍後再公布。

據報導，日本網站Oricon剛宣布竹野內豐連續兩年當選「我最想擁有男星面孔」冠軍，日前再爆出他脫離事務所的消息；竹野內豐在親筆信內解釋：去年因為疫情 閉關在家時，重新思考並審視自己人生，想在50歲的時候轉換環境、重新出發，因此在年底12月31日合約到期之際，正式退出待了26年的經紀公司「研音」。

今年9月，研音旗下女星片瀨那奈爆出吸毒醜聞，結果遭事務所解約；如今輪到竹野內豐離巢，難怪有網民質疑背後動機：「難道他將結婚？」事實上，日劇「和田家的男人們」53歲男星佐佐木藏之介上月突然宣布婚訊，不少網民猜測「藝能界最後的鑽石王老五」竹野內豐，可能會成為下一個「脫單」男星。

擁有深邃五官、高挑身材的竹野內豐，憑著「長假」、「海灘男孩」等夯劇，躍升為一線男演員，更成為廣大女性心目中的理想情人，即使50歲依舊魅力不減，演技精湛。