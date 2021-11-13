遭美記者無禮提問 李政宰高EQ應對獲讚

李政宰(中)遭受美國記者無禮尷尬提問的影片瘋傳。（取材自推特）

Netflix「魷魚遊戲 」全球暴紅，韓星李政宰和朴海秀等主演近日飛到美國 參加宣傳活動，備受關注。不過一段李政宰接受訪問的影片傳回南韓 後，提問的美國記者和隨行翻譯被批沒有做足功課，大讚李政宰聽到無禮提問後的高EQ反應。

李政宰因為演出「魷魚遊戲」紅遍全球。（取材自IMDb）

香港01報導，影片中可見，一名美國記者用英文向李政宰問道：「相信你現在已不能在沒有人認識的你的情況下出門，自劇集開播後，你覺得最大的轉變是什麼？」網友認為記者的提問直指李政宰最近才通過「魷魚遊戲」暴紅，質疑她事前沒有做足功課，不知道李政宰1999年已奪下「青龍電影獎」的影帝，當年他更只有27歲，至今未有人打破他南韓史上最年輕影帝的紀錄。

聽到提問後的李政宰以禮貌笑容掩飾尷尬，但他也以欣然回答並講到：「是的，當然最大的變化是很多人認出我……是在美國……餐廳工作的人或路上的人認出我，我也很驚訝心想『為什麼他看著我呢？』。可是一對上眼，聊起「魷魚遊戲」，就讓我覺得這部劇的確很成功，感謝大家喜歡。」網友提出李政宰早已在亞洲各國擁一定知名度，在南韓更已是最頂級的演員，大批記者的提問沒有禮貌。

除了記者外，同行翻譯也被批評有出錯的地方。網友指她面對記者提問全單接受，未經過濾再翻譯成韓文外，更沒有把李政宰的回答完全翻譯好。李政宰講到「是在美國」時理應想表示只在美國突然被路上認出一事，但翻譯卻翻成「甚至在美國」（Even in the United States），不合當的用詞擔心有誤導成份。雖然收到尷尬提問，但李政宰由始至終全程保持笑容，大方的態度獲大讚EQ高。