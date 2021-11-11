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w-inds.只剩2人 自爆多次考慮解散 想開奶茶店

記者黃保慧／台北——東京連線報導
橘慶太(左)和千葉涼平(右)以兩人之姿迎接出道20周年。(圖:RISINGPRODUCTION 提供)
橘慶太(左)和千葉涼平(右)以兩人之姿迎接出道20周年。(圖:RISINGPRODUCTION 提供)

日本男子團體w-inds.迎接出道20周年，去年緒方龍一宣布退團後，現在橘慶太、千葉涼平以兩人之姿出紀念精選輯「20XX “THE BEST”」，涼平坦言，20年來有起有落，解散這件事想過好幾次，「一路來有時都想到有可能解散跟不要再繼續（組團），想做的音樂無法做、想做的事無法做，無法延續就會比較負面，擔心還可以繼續下去嗎？有好幾次這樣想法，但現在還蠻開心。」慶太也表示認頭。

橘慶太(左)和千葉涼平(右)以兩人之姿迎接出道20周年。(圖:RISINGPRO...
橘慶太(左)和千葉涼平(右)以兩人之姿迎接出道20周年。(圖:RISINGPRODUCTION 提供)

兩人透露團體長壽的秘訣就是「挑戰新事物」，但如果團體解散了，千葉涼平笑說來做珍珠好了，橘慶太則說：「既然他要做珍珠，那我來做奶茶吧，可以一起做珍奶」，強調畢竟很清楚台灣珍珠奶茶的美味，笑說到頭來還是兩人一起做，店名就叫w-inds.好了，還喊話：「大家來日本的話請一定要來喝，我們會多放一點珍珠進去！」

至於最近的小確幸，涼平透露很喜歡中華料理，味道如果是自己喜歡的就會覺得很幸褔，而慶太除了小籠包，笑說看到訪問的時候大家笑得很開心，就覺得很棒很幸福。

橘慶太(左)和千葉涼平(右)以兩人之姿迎接出道20周年。(圖:RISINGPRO...
橘慶太(左)和千葉涼平(右)以兩人之姿迎接出道20周年。(圖:RISINGPRODUCTION 提供)

至於18日即將過生日的涼平，被問到當天想做什麼事，他淡淡表示只想要懶懶的放空一天，慶太則在旁邊說：「他不喜歡驚喜，不想要讓他覺得討厭，所以我這二十年都選擇不要特別給他驚喜度過」涼平笑回：「不好意思啊還讓你顧慮到我。」

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