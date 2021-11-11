林俊傑將實體開唱 曝疫情期間「心理不健康」

林俊傑11月27、28日將在新加坡金沙大劇院舉辦音樂會，所得捐助公益。（圖：JFJ PRODUCTIONS提供）

金曲歌王林俊傑（JJ）將於11月27、28日在新加坡 金沙大劇院「After The Rain」音樂會，時隔2年再度舉辦實體音樂會，JJ表示：「真的有好一段時間沒見到『實體』的歌迷朋友了，很期待那天的演出！希望一切順利！」他有感疫情 期間，全世界動蕩不安，「生理的病痛可以用藥醫治，但是心裡的創傷難以衡量，希望大家在這段困難的時刻互相關心，總有一天會痊癒的」。

JJ此次回新加坡，因為疫情導致許多活動無法如期舉行，已待了近四個月的時間，他表示：「以往為了工作 旅居世界各地、經常奔波，而因為疫情，生活步調不知不覺慢下來了；這幾個月讓我有更多的時間跟家人相處，也能靜下心來思考有關音樂、有關生活。」期間也不斷把握時間創作及累積作品。

他也透露前陣子經歷低潮，「各種不確定性、沒有安全感，是讓人心徬徨的最大的因素；心理狀態的不健康不像生理疾病單純用藥能醫好，希望自己小小的心意能為大家帶來更多的正能量，有更多勇氣面對生活的瑣事」，希望鼓勵因疫情爆發、沒日沒夜奉獻的醫護人員們。

因應疫情管制，每場音樂會只能容納1000名觀眾，所有售出的票款將全數捐予公益金組織底下的家庭需要計畫，及精神健康輔導計畫。