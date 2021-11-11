詹雅雯拖病體登台唱50首歌 撕遺書、已安排身後事

詹雅雯拖著病體，下月將在小巨蛋開演唱會。（記者沈昱嘉／攝影）

台灣 閩南語歌后詹雅雯確診帕金森氏症後，曾陷一個月的黑暗低潮，直到某次深夜從病房脫逃，站在人行道看著漆黑的醫院大樓，轉念想成為他人的「光」，開始透過社群 直播傳遞正能量。她直言：「人生已經玩夠了，酸甜苦辣、所有的悲傷我承受了，假裝勇敢、堅強我度過了，說服別人得到希望我也做到了，所以我覺得我人生沒有遺憾，縱使現在斷氣，我都沒有遺憾。」

轉念後，詹雅雯將過去寫的遺書撕破，著手安排身後事，已簽下放棄急救與器官捐贈同意書，「只差放棄急救同意書兩位家屬的簽名，其他都辦好了。」她表態不會設靈堂與舉辦告別式，全部財產裸捐、身後樹葬，對於粉絲只想有「梔子花」的約定，她說：「我很喜歡梔子花，希望喜歡我的朋友買一株梔子花，放在哪裡都好，我希望你們都是芳香的，而不是沉浸在失去我的悲傷。」

身高157公分的詹雅雯，體重不到45公斤，走路也步步為營。她跟醫生談到她踩不過地板上的色塊，醫生訝異她出現病齡10年才出現的動作障礙病徵，握住她的手鼓勵：「一定要勇敢踩過去，不然妳就會開始小碎步，慢慢地會不敢出門，妳還有舞台等著妳。」

今年聖誕節 ，詹雅雯將再登台北小巨蛋演出，準備歌單超過50首，現場將有醫護人員待命；她希望將現場變成大型KTV，和粉絲再歡樂、歡唱一次，一起擺脫心理鬱悶。