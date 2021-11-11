我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫苗接種率99% 柏加大橄欖球隊仍爆集體感染

全美100個「房價最貴」郵遞區號 47個在金山灣區

「哈利波特」原班人馬重聚？導演有意翻拍全新內容

娛樂新聞組／綜合報導
「哈利波特」的魅力至今不減。（取材自IMDb）
「哈利波特」的魅力至今不減。（取材自IMDb）

哈利波特」（Harry Potter）系列電影作為風靡全球的經典之作，雖然已經完結多年，但至今仍十分受歡迎。日前，曾執導系列電影前兩部「哈利波特與神魔法石」（Harry Potter and the Philosopher's Stone）「哈利波特與消失的密室」（Harry Potter and the Chamber of Secrets）的導演克里斯哥倫布（Chris Columbus）接受採訪時透露，有意集結電影原班人馬，將舞台劇「哈利波特：被詛咒的孩子」（Harry Potter and the Cursed Child）搬上大銀幕，重啟魔法世界。

1905電影網報導，哥倫布說，非常樂意藉這部舞台劇延續小說故事結局：「『被詛咒的孩子』是一部很棒的舞台劇，當年主演的小童星們剛好也適合劇中角色的年紀，能將此搬上大銀幕，是我一個小小夢想。」

當時因為拍攝規模太大，讓哥倫布和華納影業都倍感壓力，不得已退出了後續作品的拍攝。「哈利波特」系列的成功，也讓好萊塢多次想要重啟這個IP，哥倫布直批此舉毫無意義，「我們任何人重拍經典電影都沒有意義，我們應該要有更多原創作品。」

另據太陽報導，先前影集「六人行」（Friends）以特別節目的方式讓演員重聚，掀起一波話題；有一批電影大咖就希望循同樣模式，讓「哈利波特」系列的演員們齊聚一堂。據報導，他們計畫投入巨資，在本月拍攝一期「華納兄弟工作室倫敦巡演特輯」，再現包括「哈利波特」魔法世界中的九又四分之三月台、霍格華茲列車、聖誕舞會等著名場景。

該項目最終能否成型還未可知，如果最終實現，將是「哈利波特」系列電影主演們時隔十年後的「世紀大團聚」。

哈利波特 電影 舞台劇

上一則

懷二胎？衣服太修身？ 郭碧婷小腹隆起 網友當柯南

下一則

回憶梅艷芳 古天樂：樂提攜後輩 林家棟：愛聽笑話

延伸閱讀

期待嗎？「哈利波特」卡司謠傳拍類「六人行」的合體秀

期待嗎？「哈利波特」卡司謠傳拍類「六人行」的合體秀
審查延宕致兇手買到槍 南卡教堂9死案 司法部賠8800萬

審查延宕致兇手買到槍 南卡教堂9死案 司法部賠8800萬
為什麼要讀書

為什麼要讀書
比哥倫布早471年 研究：維京人千年前已到北美

比哥倫布早471年 研究：維京人千年前已到北美

熱門新聞

朱寶意（右）曾在電影「英雄本色」中飾演張國榮女友。（取材自微博）

張國榮螢幕情侶 「神仙姐姐」息影多年氣質不減

2021-11-06 02:20
Angelababy拍廣告，兒子小海綿去探班，意外曝光了她的婚姻狀況。（取材自微博）

Angelababy兒探班 意外曝她和黃曉明婚姻狀況

2021-11-03 02:25
席琳狄翁的身體狀態受到各方矚目。（圖：索尼音樂提供）

席琳狄翁驚傳病重「全身癱瘓無法下床」 親姊回應了…

2021-11-09 23:10
再米熱。取材自微博

女星演爛片意外爆紅 養眼性感曲線驚豔中國網友

2021-11-06 17:31
丹尼爾克雷格透露初接任龐德時就已經跟製片人提過該如何退場。（路透資料照片）

龐德命運早已定 丹尼爾克雷格15年前就談過結局

2021-11-06 19:17
林青霞67歲狀態依舊超好。(取材自微博)

林青霞半年甩肉11公斤 美回29年前巔峰 巨大鑽戒搶眼

2021-11-04 22:44

超人氣

更多 >
獨家／中國留學生鄭少雄 芝大校園遭搶劫槍殺

獨家／中國留學生鄭少雄 芝大校園遭搶劫槍殺
芝大槍擊遇害者 為來自中國四川留學生鄭少雄

芝大槍擊遇害者 為來自中國四川留學生鄭少雄

2022納稅年度 夫妻可少「稅」一些了

2022納稅年度 夫妻可少「稅」一些了
奧地利出奇招 妓院提供疫苗 接種還「免費服務30分鐘」

奧地利出奇招 妓院提供疫苗 接種還「免費服務30分鐘」
成人都打輝瑞補強針 感恩節前估獲准

成人都打輝瑞補強針 感恩節前估獲准