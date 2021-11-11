「哈利波特」原班人馬重聚？導演有意翻拍全新內容

「哈利波特」的魅力至今不減。（取材自IMDb）

「哈利波特 」（Harry Potter）系列電影 作為風靡全球的經典之作，雖然已經完結多年，但至今仍十分受歡迎。日前，曾執導系列電影前兩部「哈利波特與神魔法石」（Harry Potter and the Philosopher's Stone）「哈利波特與消失的密室」（Harry Potter and the Chamber of Secrets）的導演克里斯哥倫布（Chris Columbus）接受採訪時透露，有意集結電影原班人馬，將舞台劇 「哈利波特：被詛咒的孩子」（Harry Potter and the Cursed Child）搬上大銀幕，重啟魔法世界。

1905電影網報導，哥倫布說，非常樂意藉這部舞台劇延續小說故事結局：「『被詛咒的孩子』是一部很棒的舞台劇，當年主演的小童星們剛好也適合劇中角色的年紀，能將此搬上大銀幕，是我一個小小夢想。」

當時因為拍攝規模太大，讓哥倫布和華納影業都倍感壓力，不得已退出了後續作品的拍攝。「哈利波特」系列的成功，也讓好萊塢多次想要重啟這個IP，哥倫布直批此舉毫無意義，「我們任何人重拍經典電影都沒有意義，我們應該要有更多原創作品。」

另據太陽報導，先前影集「六人行」（Friends）以特別節目的方式讓演員重聚，掀起一波話題；有一批電影大咖就希望循同樣模式，讓「哈利波特」系列的演員們齊聚一堂。據報導，他們計畫投入巨資，在本月拍攝一期「華納兄弟工作室倫敦巡演特輯」，再現包括「哈利波特」魔法世界中的九又四分之三月台、霍格華茲列車、聖誕舞會等著名場景。

該項目最終能否成型還未可知，如果最終實現，將是「哈利波特」系列電影主演們時隔十年後的「世紀大團聚」。