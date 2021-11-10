和宋慧喬談姐弟戀 小10歲男神張基龍臉紅

張基龍（左）與宋慧喬在「現正分手中」大談浪漫姐弟戀。（圖：friDay影音提供）

39歲韓星宋慧喬 相隔三年推出浪漫戲劇「現正分手中」，與小十歲男神張基龍大談姐弟戀，劇組日前公開記者會影片，只見宋慧喬大讚張基龍不但禮貌，也很善良，無論是外觀、嗓音，都很積極融入角色，稱讚完後，宋慧喬轉頭看了一下張基龍，意外發現對方臉超紅，讓眾人直呼張基龍可愛。

39歲宋慧喬狀態極佳，在「現正分手中」記者會展現女神丰采。（圖：friDay影音提供）

由於張基龍8月已入伍當兵，劇組先預錄記者會影片，直至日前才公開，宋慧喬大讚這個故事很貼近現實，會讓她同齡的女性有所共鳴，「隨著年齡增長，經驗也慢慢變多了，這次要表現的是和之前不一樣的浪漫愛情」，她這回演出時尚 設計師，表示雖然近年沒有拍攝電影 、戲劇，但還是有拍雜誌照以及出席品牌活動，對於詮釋時尚設計師並不陌生，但她也在演出該戲後發現，時尚圈的工作非常忙碌，幾乎沒有個人的時間。

張基龍則透露從本劇開拍前直到現在，都覺得自己能和宋慧喬站在一起是件很神奇的事，他在第一次拍攝時非常緊張，不過宋很體諒，感覺有種看著她的眼睛自己就能自然專注演戲的力量，而且即使平常宋會像熟識的姐姐般輕鬆地和自己說笑、聊天，但攝影機一開拍她就會立刻變身成劇中角色，讓張基龍都不禁佩服「不愧是宋慧喬，超強」。