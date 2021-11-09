BTS成員V和「海綿寶寶」路人魚搞笑撞衫 粉絲不護航了

身為頂流偶像，總不免有些照片在網路中成為永恆資料庫，BTS 防彈少年團V（金泰亨）在2019年的舊照就被翻出，在韓國論壇網站theqoo上掀起熱烈討論，這是2019年他出席電影 活動的畫面，因為一身莫蘭迪綠、駝色西褲，和《海綿寶寶（SpongeBob SquarePants）》中的魚路人Fred造型一模一樣，令網友狂笑，「不，我揉了揉眼睛爬回去看！這什麼啊哈哈哈……，就算是粉絲也屏蔽不了。」

據「韓網評論翻譯站」粉絲團引述自theqoo的評論，金泰亨這身「無可辯駁」的造型被theqoo以開玩笑的「服裝捲入抄襲」口吻來發表。當時V是去參加好友朴敘俊、崔宇植的電影「驅魔使者」VIP試映會，據報導他們是擁有一週見面5次的「神仙友誼」，V的出現也讓粉絲和媒體驚喜，成為發佈會當天的一大話題，沒想到事隔2年，V的穿搭照又出現在theqoo網站引起新議，熱愛駝色的他，應該沒想到這次是和「海綿寶寶」的人物撞衫。

「海綿寶寶」居住的比奇堡（Bikini Bottom）城市中，常有許多跑龍套的角色出現，稱為路人於或是龍套魚，其中的Fred（佛瑞德）可能是最早出現的路人魚角色，只要發生大事的時候，他都會在大街上狂跑，主要穿著駝色長褲，有時候也會換穿淺藍色或灰紫色，常常高喊著「My leg」而成為有記憶點的「臨演」；在電影發表會上的V和他撞衫的相似度趨近百分之99，笑翻粉絲和網友，在「一張永流傳」的網海中，成為搞笑的撞衫紀錄。