我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

內蒙通遼降雪46小時 積雪高達1米多 破70年紀錄

芝加哥非裔男遭妻刺4刀 警到場竟「2槍擊斃他」

「魷魚遊戲」李政宰洛城現身 豪門女友相隨

娛樂新聞組／綜合報導
男主角李政宰一身白色西裝，出席洛杉磯藝文圈的盛會。（美聯社）
男主角李政宰一身白色西裝，出席洛杉磯藝文圈的盛會。（美聯社）

當紅韓劇「魷魚遊戲」（SquidGame）男主角李政宰日前一身白色西裝，出席洛杉磯藝文圈的盛會，他的豪門女友林世玲也一同現身。

美國西岸最大藝術博物館「洛杉磯郡立美術館」（LACMA）日前邀集650位以上藝術、時尚和娛樂產業的名人，舉行第10屆LACMA藝術與電影盛典（LACMA Art+Film Gala）。

電影人李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）與博物館董事Eva Chow共同擔任主持人，頒獎表揚藝術家謝洛（Amy Sherald）、懷禮（Kehinde Wiley）和知名導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）。

南韓影視勢力崛起，近日奪下影音平台Netflix有史以來最賣座影集頭銜的韓劇「魷魚遊戲」團隊也現身紅毯，包括49歲的男主角李政宰，飾演主要角色「曹尚佑」的朴海秀，飾演神祕面具男子的李秉憲和導演黃東赫。

李政宰在劇中飾演「成奇勳」，因賭博欠下高利貸，但為了女兒努力想要成為好爸爸，參與危機重重的「魷魚遊戲」找尋一條生路。

根據英文版「韓國時報」（The Korea Times），李政宰交往7年女友、南韓大象集團副董事長林世玲也在這場盛會上，兩人與時尚設計師Eva Chow及古馳（Gucci）執行長畢札利（Marco Bizzarri）合影。

魷魚遊戲 導演 博物館

上一則

「紅色通緝令」強森想偷蓋兒頭髮 萊恩自嘲是懦夫

下一則

黃曉明拍戲要求女演員真打 被搧到耳鳴還安慰對方

延伸閱讀

洛杉磯捕獲野生李敏鎬用餐 仔細一看...是3男神聚會

洛杉磯捕獲野生李敏鎬用餐 仔細一看...是3男神聚會
「魷魚遊戲」李政宰現身洛杉磯 7年豪門女友也隨行

「魷魚遊戲」李政宰現身洛杉磯 7年豪門女友也隨行
魷魚暴紅韓娛樂股沾光

魷魚暴紅韓娛樂股沾光
「魷魚遊戲」紅遍全球 李政宰樂拍好萊塢

「魷魚遊戲」紅遍全球 李政宰樂拍好萊塢

熱門新聞

朱寶意（右）曾在電影「英雄本色」中飾演張國榮女友。（取材自微博）

張國榮螢幕情侶 「神仙姐姐」息影多年氣質不減

2021-11-06 02:20
Angelababy拍廣告，兒子小海綿去探班，意外曝光了她的婚姻狀況。（取材自微博）

Angelababy兒探班 意外曝她和黃曉明婚姻狀況

2021-11-03 02:25
馬思純和彭于晏的演出引來許多批評。（取材自微博）

「第一爐香」被罵翻 導演：早知道就換掉馬思純、彭于晏

2021-11-02 02:28
再米熱。取材自微博

女星演爛片意外爆紅 養眼性感曲線驚豔中國網友

2021-11-06 17:31
丹尼爾克雷格透露初接任龐德時就已經跟製片人提過該如何退場。（路透資料照片）

龐德命運早已定 丹尼爾克雷格15年前就談過結局

2021-11-06 19:17
林青霞67歲狀態依舊超好。(取材自微博)

林青霞半年甩肉11公斤 美回29年前巔峰 巨大鑽戒搶眼

2021-11-04 22:44

超人氣

更多 >
鄰近「航母殺手」試射場 解放軍新疆沙漠造美航母標靶

鄰近「航母殺手」試射場 解放軍新疆沙漠造美航母標靶
美今起開放完全接種者入境 國際旅客訂機票增450%

美今起開放完全接種者入境 國際旅客訂機票增450%

北加880公路槍戰兩歲華童無辜遭槍殺 母：幫我找出兇手

北加880公路槍戰兩歲華童無辜遭槍殺 母：幫我找出兇手
蕭薔凍齡再進化 23吋纖腰軟Q劈腿近況驚人

蕭薔凍齡再進化 23吋纖腰軟Q劈腿近況驚人
氣候峰會被要求用英文回答 中特使：不如你用中文提問

氣候峰會被要求用英文回答 中特使：不如你用中文提問