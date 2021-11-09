全智賢女神失靈 新戲「智異山」收視差連累金主

全智賢。（取材自Instagram）

全智賢和朱智勛主演的「智異山」剛播完第6集，收視率卻遲遲無法突破前2集紀錄。面對觀眾對該劇產生的種種質疑，製作公司和贊助廠商的股價 跌跌不休，豪華卡司和黃金團隊頗有踢到鐵板之憂。

「智異山」是「屍戰朝鮮」系列編劇金銀姬的全新力作，由「鬼怪」導演 李應福。加上女神全智賢和男神朱智勛，讓「智異山」從開播前就被視為是重量級之作。但開播後僅前2集收視率開出紅盤，第3集開始陷入苦戰，比起劇情和口碑，觀眾討論更多的是吐槽和質疑。

為了描述智異山國家公園，「智異山」除了實地取景，也搭配不少天災特效。但觀眾認為後製效果粗糙，登山服裝等置入手法也不夠合理。全智賢幾乎每集都換上不同的登山造型，在資源匱乏的深山中似乎有違常理。

戶外用品贊助商「Nepa」股價直接受挫，下跌27.2%導致市值蒸發1172億韓元。製作公司股價更慘烈，「A Story」在「智異山」播出後，市值下降。另一間製作公司「Studio Dragon」股價也下滑7.44%，加總損失相當可觀。

全智賢和朱智勛不僅要面對收視率僵局，接下來可能還會被多部夯劇夾殺，包括宋慧喬 、劉亞仁、金秀賢都有新劇準備登場，屆時難逃被拿來比較對照。而「智異山」接下來將播出火燒山等壯觀場面，能否留住觀眾的心還有待觀察。