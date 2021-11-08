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「魷魚遊戲」李政宰現身洛杉磯 7年豪門女友也隨行

中央社／洛杉磯7日電
李政宰一身白色西裝。（美聯社）
李政宰一身白色西裝。（美聯社）

當紅韓劇「魷魚遊戲」男主角李政宰6日一身白色西裝，出席洛杉磯藝文圈的盛會，媒體注意到他的豪門女友林世玲一同現身。

美國西岸最大藝術博物館「洛杉磯郡立美術館」（LACMA）6日邀集650位以上藝術、時尚和娛樂產業的名人，舉行第10屆LACMA藝術與電影盛典（LACMA Art+Film Gala）。

電影人李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）與博物館董事Eva Chow共同擔任主持人，頒獎表揚藝術家謝洛（Amy Sherald）、懷禮（Kehinde Wiley）和知名導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）。

「魷魚遊戲」演員們出席洛杉磯藝文圈的盛會。（美聯社）
「魷魚遊戲」演員們出席洛杉磯藝文圈的盛會。（美聯社）

韓國影視勢力崛起，近日奪下影音平台Netflix有史以來最賣座影集頭銜的韓劇「魷魚遊戲」（Squid Game）團隊也現身紅毯，包括49歲的男主角李政宰，飾演主要角色「曹尚佑」的朴海秀，飾演神祕面具男子的李秉憲和導演黃東赫。

李政宰在劇中飾演「成奇勳」，因賭博欠下高利貸，但為了女兒努力想要成為好爸爸，參與危機重重的「魷魚遊戲」找尋一條生路。

「魷魚遊戲」鄭好娟（左）一甩平常酷帥的形象，選擇肩膀上有蝴蝶結的黑色禮服優雅現身...
「魷魚遊戲」鄭好娟（左）一甩平常酷帥的形象，選擇肩膀上有蝴蝶結的黑色禮服優雅現身，她的出現也讓「尚氣」女星奧卡菲娜瞬間變小粉絲。（取材自Instagram)

根據英文版「韓國時報」（The Korea Times），李政宰交往7年女友、韓國大象集團副董事長林世玲也在這場盛會上，兩人與時尚設計師Eva Chow及古馳（Gucci）執行長畢札利（Marco Bizzarri）合影。

魷魚遊戲 導演 博物館

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