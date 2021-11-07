濱崎步過敏性休克急送醫 演唱會喊停

濱崎步6日在名古屋舉行演唱會，驚傳身體不適緊急送醫。（取材自Instagram）

日本歌后濱崎步6日在名古屋舉行演唱會，卻驚傳身體不適緊急送醫，最後檢查出是過敏 性休克，所幸無生命危險，官方之後宣布取消7日的演唱會。

噓！星聞報導，濱崎步在6日演出後，因突然出現身體不適症狀被緊急送往醫院，結果被診斷爲過敏性休克。醫生診斷她的身體健康狀況認為7日很難舉辦演唱會，經過濱崎步及全體工作 人員協商討論後，只能宣布取消演唱會。「過敏性休克」是一種嚴重的過敏反應，發病速度極快，常會引起一連串的異常生理反應，常見的症狀包括皮膚起疹、嘔吐、頭暈、舌頭或咽喉發生腫脹、呼吸困難及血壓 急速下降等。如果沒有經過適當及立即的醫療照顧，會有致命的危險。

其實濱崎步4日曾在Instagram上透露腳腕骨折，但仍會繼續照常舉行演唱會，沒想到如今身體健康亮紅燈，只能被迫中止演唱會。

另據ETtoday報導，濱崎步2020年元旦突然宣布閃電當媽，懷孕期間仍然展開巡迴演唱會，同年10月再度透露懷上二寶，一度引發「找代理孕母」的質疑，她後來坦言，在生完小孩之後，不管是身體上還是精神上都感到艱難，真的很感謝身邊的家人和朋友，間接否認找代理孕母的傳言。