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福原愛有新工作 獲聘大學客座副教授

娛樂新聞組／綜合報導
福原愛接下青森大學的客座副教授一職。 （取材自YouTube）
福原愛接下青森大學的客座副教授一職。 （取材自YouTube）

前日本女子桌球運動員福原愛恢復單身三個多月，近日迎來33歲生日，相較前夫、台灣的男子桌球選手江宏傑連接數檔真人秀，福原愛成立的公司omusubi因為擔任創辦人之一的好友離職，讓她前途一片烏雲。不過日媒報導，她接下青森大學的客座副教授一職，成為老師傳授過去征戰各大賽事的經驗，

她畢業於青森山田中學和青森山田高中，青森大學的聘請顯得意義非凡，她近日現身學校領取證書，感性表示：「青森是我第二個故鄉，想和大家分享很多經驗，回饋這份栽培我的恩惠。」

而先前傳出福原愛上個月會返台替愛女Aila醬慶祝4歲生日，江宏傑日前出席活動代為否認，表示前妻與小孩還未面對面，但兩人還是會聯絡，「因為還是有小孩子，所以一定會」，孩子們會吵著要見媽媽？他說：「小孩現在比較還好（沒有特別想見媽媽），只要一有時間、一有空，假日就會帶他們往外跑，比較多時間會一起出遊，讓他們比較可以出去踏青一下。」

另據鏡周刊報導，福原愛1日迎來33歲生日，這是她與江宏傑離婚後度過的第一個生日，她並未在生日當天發文，而是在隔三日後的4日默默在微博寫下10字，相比往年冷清許多。

福原愛在微博寫下：「33歲了，我會加油的！」還附上一張藍天和尾草的照片，寓意深遠。發文後短短半小時就有逾千名中國網友留言「愛醬繼續好好生活！生日快樂」、「愛醬生日快樂哦！也祝你快樂不止生日」、「生日快樂愛醬！希望像以前一樣多多更新日常」、「愛醬多多來中國玩啊」。

往年福原愛生日，江宏傑總會陪伴在側，親友也會即時獻上祝福，例如去年戴資穎就有幫她慶生。然而今年3月爆出不倫戀、7月與江宏傑離婚後形象大崩壞，行事轉為低調，不再更新臉書、Instagram動態，而是在擁有大批中國球迷的微博發文取暖。

福原愛近日迎來33歲生日。 （取材自微博）
福原愛近日迎來33歲生日。 （取材自微博）

福原愛 江宏傑 中國

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