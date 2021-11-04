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金宣虎溫暖字跡曝光 被誣陷仍想說「我的人生很好」

記者陳建嘉／綜合報導
金宣虎「海岸村恰恰恰」劇本集筆跡曝光。（取材自Instagram）
金宣虎「海岸村恰恰恰」劇本集筆跡曝光。（取材自Instagram）

南韓男星金宣虎因遭前女友爆料始亂終棄，一度淪為勸誘墮胎的垃圾渣男。但隨著各種證據陸續浮出，前女友有無的放矢之嫌，金宣虎的聲勢回溫，原定延後的「海岸村恰恰恰」劇本集也如期推出。據悉，裡面有金宣虎先前隨筆寫下的拍攝心情，「就像洪班長一樣，如果我也可以說出『我的人生現在很好』就好了。」溫柔風格婉如劇中 人物。

金宣虎和前女友的感情糾紛被南韓媒體「Dispatch」逆轉後，「海岸村恰恰恰」劇本集也重見天日，金宣虎的溫暖筆跡也獲得許多影迷認同，直呼他還是那個深情的大男孩。

金宣虎「海岸村恰恰恰」劇本集筆跡曝光。（取材自Instagram）
金宣虎「海岸村恰恰恰」劇本集筆跡曝光。（取材自Instagram）

此外，現在廣告商、片商態度也跟著軟化，重拾對金宣虎的信心，不過他其中一個代言「達美樂」披薩，遲遲沒有動向。最近達美樂披薩還突然秀出全新代言人，是南韓人氣卡通「淘氣小企鵝」角色「Loopy」，同步發出可愛逗趣的小故事；網友看到紛紛笑翻，「看來達美樂已經放棄人類了」、「這下子不用擔心私生活會有爭議了」。

金宣虎的代言、戲約雖然回歸，不過韓媒「SBS funE」記者姜慶允提到金宣虎心灰意冷，「據我所知，金宣虎對外完全斷聯，因為這次對他衝擊太大，想乾脆放棄全部演藝生命」。不過姜慶允認為他可以像也曾沾染桃色緋聞的影帝李炳憲看齊，李炳憲雖然無法再演浪漫愛情戲，但後來轉攻電影圈，無論是反派、警匪或是政治驚悚題材都演得非常好，還奪下許多影帝獎項。

南韓 電影 墮胎

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