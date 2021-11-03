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擔任歌手選秀評審導師 濱崎步談疫情落淚

記者蘇詠智／綜合報導
濱崎步特別直播宣告選秀活動開跑。（圖：17LIVE提供）
濱崎步特別直播宣告選秀活動開跑。（圖：17LIVE提供）

日本樂壇天后濱崎步出道23年，首度擔任歌手選秀評審導師，果然發揮強大號召力，開跑一天就有超過2000人報名參加。

她這次和日本17LIVE攜手推出「17LIVE 4th Anniversary meets 濱崎步歌唱新星發掘選秀」的特別企畫，除將擔任製作人及選秀評審導師，還對優勝者開出滿滿的福利，包括將獲得中野雄太提供專屬歌曲，可以在濱崎步多年來御用的錄音室進行歌曲錄製，連單曲包裝設計都將由濱崎步音樂作品的設計團隊包辦，濱崎步和她御用音樂團隊及17LIVE的團隊都將全力支援新曲宣傳，堪稱新秀發跡的最佳管道。

日前在17LIVE進行一場紀念選秀活動起跑的特別直播，提到這次評選時將最看重什麼？濱崎步說：「比起歌唱力，更想看看大家努力追夢的想法是有多強烈，尤其是在目前這樣的時代下，依然不放棄夢想擁有堅持繼續力量的人，應該更能引領大家前進，很期待看到這樣的人才。」

她除了早年曾在「五花八門淺草橋」擔任過舞者的評審外，選拔歌手是第一次，和她一起為新秀打分數的「Mirrorcle Wirld」、「Love song」等名曲作曲及編曲的音樂製作人中野雄太、專業發聲指導專家近藤章裕及與她合作長達17年的製作人avex entertainment的米田英治，都一同出席了濱崎步的特別直播，大批粉絲湧入直播留言呼喊「Ayu~卡哇伊、愛你、演唱會見！」

濱崎步一身帶點復古的軍綠色秋裝外套及招牌長筒靴，特別直播節目中安排讓三位老師坐著，濱崎步自願直播全程一個多小時站著擔任主持，坦言為了這場直播自己非常緊張，前一天晚上還拚命看腳本準備。

被問到為何有機緣參與這項選秀計畫，濱崎步表示：「眼見新冠肺炎疫情嚴峻之下，許多表演者、歌手的活動、演出都受到限制及影響，自己也感同身受，很想盡一份心力能幫到大家。」她怎麼看待許多人因為疫情被迫空白的這兩年？「目前一切的情況還未明朗化，歌手舞者等所有藝術相關表演者都仍處於很艱難的情況，講到這話題我就不行了，會想哭。」她果然說著說著就紅了眼眶，趕緊馬上用手搧眼部仍忍不住繼續掉眼淚。

疫情 日本 新冠肺炎

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