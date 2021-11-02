我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

對戰SpaceX 亞馬遜計畫2022年Q4發射網路衛星

累了嗎？拜登參加氣候峰會又被拍到打瞌睡

二度獲平反 金宣虎新電影不換角了

記者李姿瑩／綜合報導
金宣虎準備進軍大銀幕。(取材自微博)
金宣虎準備進軍大銀幕。(取材自微博)

金宣虎因遭前女友崔英雅爆料始亂終棄，一度淪為勸誘墮胎的垃圾渣男。韓媒「Dispatch」日前二度出手為他平反，公布金宣虎和崔英雅的私訊對話，要讓網友看清事情真相。

崔英雅丟出爆料震撼彈後，金宣虎一夕間事業和形象跌至谷底，甚至有爆料稱「金宣虎完全放棄了演藝生命」，不過有媒體預測他能靠著精湛的演技，宛如「李秉憲第二」重回演藝圈。

「Dispatch」日前先是列出他們交往的時間軸，點出崔英雅慣性說謊，隨後一連串的事證逐漸浮出，證明崔英雅對拿掉小孩和分手等問題皆難辭其咎。

在「Dispatch」掌握的285條私訊對話中，金宣虎安撫意外懷孕的崔英雅不要擔心，因為兩人有結婚生子等共識，他答應「不管發生什麼事我都會負責」。反倒是崔英雅並不想要孩子，自己先找好人工流產的相關資訊，雙方在溝通過程中並未出現威脅、逼迫，明顯和崔英雅的爆料內容大有出入。

事件反轉後，目前金宣虎多支代言廣告已重新上架，原本面臨換角的電影也確定不改檔期，維持原訂計畫開拍。

金宣虎在聲勢大漲後，接下新電影「憂鬱的熱帶」，成為他首度進軍大銀幕的作品。但先前受到醜聞衝擊，所有工作邀約都喊卡，「憂鬱的熱帶」保持觀望態度，製作方經過開會討論後認為感情糾紛屬於藝人私事，臨時要換角也找不到適合的對象，因此決定12月就會開鏡。

金宣虎經紀公司證實此事，同時致謝「為了好好報答這個機會，會認真準備」。

金宣虎準備進軍大銀幕。(取材自微博)
金宣虎準備進軍大銀幕。(取材自微博)

電影 墮胎 工作

上一則

台灣男偶像爆劈腿女星、睡老闆 還扯：約砲娛樂圈常態

下一則

工作室PO照挨批畫質差 胡歌力挺員工：圖是我選的

延伸閱讀

出家人也要「上黨課」 天津華盛寺包場看「長津湖」

出家人也要「上黨課」 天津華盛寺包場看「長津湖」
「我會負責」金宣虎對話曝光 前女友自己提墮胎

「我會負責」金宣虎對話曝光 前女友自己提墮胎
墮胎後痛苦？ 金宣虎前女友「群聚男星嗨唱影片」曝光

墮胎後痛苦？ 金宣虎前女友「群聚男星嗨唱影片」曝光
金宣虎復活有望 下架廣告回來了

金宣虎復活有望 下架廣告回來了

熱門新聞

港星陳小春（中）參加中國節目「披荊斬棘的哥哥」，在流出的成團名單排名第一。（取材自微博）

急撇李雲迪？「披荊斬棘」17人成團名單洩 第一名是他

2021-10-25 22:50
電工Serge Svetnoy(左)與攝影指導Halyna Hutchins(右)合影。路透

鮑德溫誤擊案罹難者中彈後說了這句話 聞者為之心碎

2021-10-26 09:53
劉嘉玲當脫口秀主持人，大爆林青霞（圖）、張國榮打麻將的小祕密。（本報系資料照片）

劉嘉玲出賣好友 揭張國榮、林青霞打牌祕辛

2021-10-29 02:30
年過半百的布魯克雪德絲依舊充滿明星丰采。（路透資料照片）

「漂亮寶貝」賣牛仔褲不穿內褲被罵翻 40年後直呼冤枉

2021-10-29 14:46
汪小菲和大S又傳出婚變。（取材自微博）

汪小菲悄刪照？ 網瘋傳「大S將官宣離婚」 S媽說話了

2021-10-30 20:27
湖南衛視老牌綜藝節目「快樂大本營」今年面臨停播整改。 (取材自微博)

中國4大電視台被禁止「過度娛樂」網傻眼：誰認定？

2021-10-29 03:46

超人氣

更多 >
密州狠夫殺妻今開庭 華女紀夢奇命案始末

密州狠夫殺妻今開庭 華女紀夢奇命案始末
中國將再造5個「天眼」 領先全球50年

中國將再造5個「天眼」 領先全球50年
河南「豬肉西施」走紅網路 有粉絲開車1小時買她的肉

河南「豬肉西施」走紅網路 有粉絲開車1小時買她的肉
因應春節入境台灣人潮 居家檢疫措施放寬為「10+4」

因應春節入境台灣人潮 居家檢疫措施放寬為「10+4」
馬斯克推特吟曹植「七步詩」 網：感嘆加密貨幣消長？

馬斯克推特吟曹植「七步詩」 網：感嘆加密貨幣消長？