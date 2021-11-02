二度獲平反 金宣虎新電影不換角了

金宣虎準備進軍大銀幕。(取材自微博)

金宣虎因遭前女友崔英雅爆料始亂終棄，一度淪為勸誘墮胎 的垃圾渣男。韓媒「Dispatch」日前二度出手為他平反，公布金宣虎和崔英雅的私訊對話，要讓網友看清事情真相。

崔英雅丟出爆料震撼彈後，金宣虎一夕間事業和形象跌至谷底，甚至有爆料稱「金宣虎完全放棄了演藝生命」，不過有媒體預測他能靠著精湛的演技，宛如「李秉憲第二」重回演藝圈。

「Dispatch」日前先是列出他們交往的時間軸，點出崔英雅慣性說謊，隨後一連串的事證逐漸浮出，證明崔英雅對拿掉小孩和分手等問題皆難辭其咎。

在「Dispatch」掌握的285條私訊對話中，金宣虎安撫意外懷孕的崔英雅不要擔心，因為兩人有結婚生子等共識，他答應「不管發生什麼事我都會負責」。反倒是崔英雅並不想要孩子，自己先找好人工流產的相關資訊，雙方在溝通過程中並未出現威脅、逼迫，明顯和崔英雅的爆料內容大有出入。

事件反轉後，目前金宣虎多支代言廣告已重新上架，原本面臨換角的電影 也確定不改檔期，維持原訂計畫開拍。

金宣虎在聲勢大漲後，接下新電影「憂鬱的熱帶」，成為他首度進軍大銀幕的作品。但先前受到醜聞衝擊，所有工作 邀約都喊卡，「憂鬱的熱帶」保持觀望態度，製作方經過開會討論後認為感情糾紛屬於藝人私事，臨時要換角也找不到適合的對象，因此決定12月就會開鏡。

金宣虎經紀公司證實此事，同時致謝「為了好好報答這個機會，會認真準備」。