李英愛揮別歷史偉人形象 挑戰宅女神探

李英愛在新作「神探具景伊」中飾演一個宅女偵探。（取材自微博）

南韓 「氧氣美女」李英愛睽違四年，再度推出新作「神探具景伊」。她揮別「大長今」、「師任堂」等女性歷史偉人的形象，挑戰詮釋沉迷於電玩、喝酒的超級大宅女。在近日的記者會上，李英愛再度以凍齡美貌驚豔全場，連網友都不敢相信，頻頻留言詢問：「這真的是50歲的狀態嗎？」

以一頭烏黑直髮現身的李英愛，不僅是兩個孩子的媽，更已年過半百。但歲月沒在她身上留下太多痕跡，小她24歲的金慧埈在記者會上坦言，一度不知道該如何稱呼前輩，而李英愛親切地要她叫喚「姐姐」，讓金慧埈感動地直喊幸福。

趙顯哲起初面對李英愛也難掩緊張，但李英愛發現他拍片時總是汗流浹背，一秒「大長今」上身，自願為他熬補藥，令趙顯哲受寵若驚。

聽到同劇演員對她稱讚不斷，李英愛在記者會上笑容沒停過。氣質出眾的她在新劇中從警察 變成邋遢的偵探，正因為被新穎劇本吸引才決定接演。李英愛說：「因為這部戲很奇怪、很獨特，卻又很有意思。看完劇本後，我又看了再看，甚至懷疑自己是不是腦袋壞了，跟現在的戲劇大不相同。」

她謙稱這部作品很像是為了自己而拍，想透過這部作品發掘私下「有趣的一面」。在被問到本人與角色是否相似時，李英愛妙答：「很難說有相似度，也很難說沒有。」故意賣關子邀請觀眾一起來感受當中樂趣。

而李英愛新劇登場也象徵年末「女神大戰」正式開打，打頭陣的全智賢已經以「智異山」起跑，包括「以吾之名」的韓韶禧也加入戰局。接下來不只有李英愛，11月還有宋慧喬 等著與觀眾見面，準備要在小螢幕一較高下。