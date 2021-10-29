我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經濟學家趙岡92歲在加州辭世 當年開創台灣中經院

金山灣區3大機場年末機票 恐難重現去年破底價

金宣虎復活有望 下架廣告回來了

娛樂新聞組／綜合報導
金宣虎代言廣告漸漸回歸。（取材自Instagram）
金宣虎代言廣告漸漸回歸。（取材自Instagram）

韓星金宣虎日前被控騙婚、勸誘墮胎聲勢大跌，沒想到時隔一周就逆轉，韓媒「Dispatch」（簡稱D社）曝光他前女友12項說謊疑點，讓社會風向再度導向支持他，有望回歸演藝圈，就連他代言的口罩品牌，也默默將下架轉為私人影片的廣告重新開放，引發熱議。

韓媒「體育朝鮮」報導，金宣虎原本廣告全數下架，但是他所代言的口罩品牌則悄悄回歸，口罩廠商也向媒體透露：「一開始出現爭議，因為金宣虎道歉，決定先將廣告撤下，但爆料者已經獲得道歉，雖然金宣虎做錯了，但我們覺得原諒也是很重要的價值，才決定將影片重新上架。」接下來他的綜藝節目「兩天一夜」、戲劇及電影是否有望回歸，值得關注。

ETtoday報導，金宣虎爆發醜聞後，原本代言的10多個廣告，除了以印尼為主要推廣市場的化妝品「Everwhite」沒有下架廣告之外，其餘代言的披薩、網購平台、相機、信用卡等10多家廣告廠商的影片與照片幾乎撤光。

不過隨著這些日子案情峰迴路轉的發展，包含D社報導背書、過去同學與同劇演員力挺之下，金宣虎名聲慢慢恢復，有網友發現他代言的南韓本土口罩品牌「miima」，原本20日官方YouTube影片廣告的觀看權限轉為私人，在28日重新回到檯面。不僅YouTube影片回歸，若點進口罩品牌的官方網站，就可以看見全版的金宣虎影像廣告自動播放，並且大型代言照片也同樣秀出。

此外，金宣虎代言的男性服飾品牌「EDITION Sensibility」與戶外服飾品牌「Nau Korea」雖然官方頻道廣告影片依舊設定為非公開，但Facebook粉專上面還留有原本的代言影片與形象照。而稍早他代言的相機廣告Canon也將YouTube頻道的廣告重新打開觀看權限。

口罩 YouTube 電影

上一則

「俗女」紅到日本 與「文森佐」獲特別賞

下一則

遭影射結婚又離婚 李晨、范冰冰喊告

延伸閱讀

舊金山灣區阿縣11月起口罩令鬆綁 校園、餐館仍需戴罩

舊金山灣區阿縣11月起口罩令鬆綁 校園、餐館仍需戴罩
喬州富頓郡35校 撤銷校園口罩令

喬州富頓郡35校 撤銷校園口罩令
灣區阿拉米達縣 11月1日起部分室內口罩令鬆綁

灣區阿拉米達縣 11月1日起部分室內口罩令鬆綁
金宣虎平反「勸誘墮胎」醜聞 下架廣告回來了

金宣虎平反「勸誘墮胎」醜聞 下架廣告回來了

熱門新聞

范丞丞、歐陽娜娜爆戀情。(取材自微博)

歐陽娜娜爆戀情 對象是范冰冰弟弟「蝴蝶紋身」露餡

2021-10-21 21:26
李雲迪。(取材自Instagram)

辣妹只是媽媽桑？李雲迪驚傳嫖「猛男鴨」

2021-10-22 22:27
亞歷鮑德溫誤殺了攝影師。（路透）

喜劇天王亞歷鮑德溫拍槍戰戲 誤殺了女攝影師

2021-10-22 00:23
港星陳小春（中）參加中國節目「披荊斬棘的哥哥」，在流出的成團名單排名第一。（取材自微博）

急撇李雲迪？「披荊斬棘」17人成團名單洩 第一名是他

2021-10-25 22:50
劉謙重提8年前和李雲迪在央視春晚的「找力宏」事件，引發網友熱議。（取材自微博）

重提李雲迪春晚「找力宏」 劉謙：8年前沒人信我說的話

2021-10-23 02:28
李雲迪。（取材自微博）

李雲迪嫖妓被捕 郎朗躺著也中槍

2021-10-22 15:13

超人氣

更多 >
紐約飛加州 頭等艙亞裔男乘客毆打空服員 飛機迫降後被捕

紐約飛加州 頭等艙亞裔男乘客毆打空服員 飛機迫降後被捕
華女機場遭詐騙 上車3分鐘索400元

華女機場遭詐騙 上車3分鐘索400元
拜登揭曉1.85兆預算 「沒人會得到所有想要的，包括我」

拜登揭曉1.85兆預算 「沒人會得到所有想要的，包括我」
新疆3500年前乾屍「小河公主」身分 基因測序揭曉

新疆3500年前乾屍「小河公主」身分 基因測序揭曉
看了9年的婦產科醫師竟是捐精父 女病患怒提告

看了9年的婦產科醫師竟是捐精父 女病患怒提告