金宣虎復活有望 下架廣告回來了

金宣虎代言廣告漸漸回歸。（取材自Instagram）

韓星金宣虎日前被控騙婚、勸誘墮胎聲勢大跌，沒想到時隔一周就逆轉，韓媒「Dispatch」（簡稱D社）曝光他前女友12項說謊疑點，讓社會風向再度導向支持他，有望回歸演藝圈，就連他代言的口罩 品牌，也默默將下架轉為私人影片的廣告重新開放，引發熱議。

韓媒「體育朝鮮」報導，金宣虎原本廣告全數下架，但是他所代言的口罩品牌則悄悄回歸，口罩廠商也向媒體透露：「一開始出現爭議，因為金宣虎道歉，決定先將廣告撤下，但爆料者已經獲得道歉，雖然金宣虎做錯了，但我們覺得原諒也是很重要的價值，才決定將影片重新上架。」接下來他的綜藝節目「兩天一夜」、戲劇及電影 是否有望回歸，值得關注。

ETtoday報導，金宣虎爆發醜聞後，原本代言的10多個廣告，除了以印尼為主要推廣市場的化妝品「Everwhite」沒有下架廣告之外，其餘代言的披薩、網購平台、相機、信用卡等10多家廣告廠商的影片與照片幾乎撤光。

不過隨著這些日子案情峰迴路轉的發展，包含D社報導背書、過去同學與同劇演員力挺之下，金宣虎名聲慢慢恢復，有網友發現他代言的南韓本土口罩品牌「miima」，原本20日官方YouTube 影片廣告的觀看權限轉為私人，在28日重新回到檯面。不僅YouTube影片回歸，若點進口罩品牌的官方網站，就可以看見全版的金宣虎影像廣告自動播放，並且大型代言照片也同樣秀出。

此外，金宣虎代言的男性服飾品牌「EDITION Sensibility」與戶外服飾品牌「Nau Korea」雖然官方頻道廣告影片依舊設定為非公開，但Facebook粉專上面還留有原本的代言影片與形象照。而稍早他代言的相機廣告Canon也將YouTube頻道的廣告重新打開觀看權限。