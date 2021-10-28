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金宣虎被爆難搞？ 「海岸村」劇組紛聲援

記者陳建嘉／綜合報導
金宣虎在「海岸村恰恰恰」扮演暖男。（取材自微博）
金宣虎在「海岸村恰恰恰」扮演暖男。（取材自微博）

南韓男星金宣虎前女友爆料勸誘墮胎、雙面人形象大傷，代言、戲劇一夕之間全消失，但隨著D社幫忙翻案，控訴他的前女友A才是愛慕虛榮、說謊慣犯還常與其他男人曖昧，讓風向一夕翻盤，包括「海岸村恰恰恰」的童星金敏瑞、奇恩侑、高度妍等人都透過父母親，在自己Instagram聲援金宣虎，雖然又有網友控訴金宣虎難相處，但很快就有其他人聲援。

韓媒「10asia」日前採訪工作人員A，A表示貼出聲援文的劇組人員，都是與金宣虎交好，這些言論不足以採信，「他在片場常常擺臭臉、面有難色，把氣氛搞得尷尬」，並提到有場到坎離奶奶家吃飯的戲，看到小菜裡面有異物，讓他表情瞬間變得很難看，即便道具組要重新裝飯，他也擺臉色拒絕，讓大家不知所措，就連對手演員李相二都出面緩頰，才終於帶過該話題。

不過在該則爆料文貼出之後，立刻有人聲援，在theqoo論壇為他平反，指出異物是釘書針，由於現場一起吃飯的還有資深演員「坎離奶奶」金英玉，他才會神情那麼緊張，怕老奶奶受傷，「我並不是與金宣虎親近的人，只是以工作人員的立場觀察他，他是個體貼的人」，並說釘書針事件發生後，他也只有低調將負責此事的人拉到一旁勸解，不願意把事情鬧大。

工作 墮胎 南韓

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