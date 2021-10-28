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Netflix零分紅 「魷魚遊戲」導演黃東赫沒發大財

娛樂新聞組／綜合報導
魷魚遊戲導演黃東赫，未因該影集暴紅而發大財。（取材自Netflix）
魷魚遊戲導演黃東赫，未因該影集暴紅而發大財。（取材自Netflix）

Netflix影集魷魚遊戲（Squid Game）暴紅，導演黃東赫卻未因此發大財。但他說：「我的錢夠，足供溫飽。」他補充：「我沒那麼有錢。Netflex又不發獎金。Netflix依原本合約付我錢。」

英國衛報記者Stuart Jeffreis為黃東赫抱不平。他在報導中估計，製作成本2100萬美元的魷魚遊戲，對Netflix的價值將近9億美元。

黃東赫以自己家人的財務困境為靈感，拍成這部人氣影氣。寫劇本時，他曾一度窮到以675美元的價格賣掉自己的筆記型電腦，而製作過程壓力巨大，以至於他掉了6顆牙。

他說，他並沒有對資本主義做出「深刻」聲明。他說：「很簡單，我確實相信全球整體經濟秩序不平等，大約90%的人認為不公平。在疫情期間，較貧窮國家無法讓人民接種疫苗。他們在大街上感染病毒，甚至死去。所以我確實嘗試傳達關於現代資本主義的訊息。如我所言，這並不深刻。」他也不認為在一家跨國公司營運的串流媒體平台上，以一部凸顯財富不平等的節目獲致成功，有矛盾之處。

對湖人球星詹姆斯（LeBron James）公開抱怨，他喜歡喜歡魷魚遊戲，但不喜歡結局，黃東赫輕鬆回應：「你看過魷魚遊戲第二季了嗎？」

魷魚遊戲 Netflix 導演

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