我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約皇后區中餐館深夜火警 消防員架雲梯雨中撲滅

供應鏈大亂 準備面對「史上最貴」感恩節開銷

林志玲老公AKIRA脫了 帥露「大肌肌」拚木村拓哉

記者黃保慧／即時報導
AKIRA露出結實胸膛。（圖：LDH、MOMOTV提供）
AKIRA露出結實胸膛。（圖：LDH、MOMOTV提供）

40歲的日男星AKIRA與林志玲婚後生活甜蜜，事業也愈來愈旺，他忙碌行程依舊，除了持續監製與MOMOTV合作的演唱會節目「放浪一族演唱會精選」，本月開始成為日本知名男性沙龍「DANDY HOUSE」代言人，他在廣告中露出結實上半身，展現成熟男性魅力，AKIRA透露為了拍攝這支廣告「花了1個月控制飲食以及加倍鍛鍊」。

8月迎接40歲生日的EXILE AKIRA，他在廣告中的帥氣展現出與團體完全不同的模樣，由於本次是「DANDY HOUSE」35周年，被稱讚40歲魅力不減，AKIRA表示無論男女、魅力會隨著年齡而上升，但自己深信「自我要求」的鍛鍊是最重要的事情，要如何找到自己的生活方式，對每個人來說都是非常重要的事。

平常就有進健身房、擁有專屬教練的他，為了這次代言加強訓練，且飲食控制更是到了極致，為的就是要與之前代言的藝人李察吉爾、桑田佳祐、木村拓哉等人並駕齊驅，希望向全世界能展現自己的男性光芒。

AKIRA同時喊話現在因為疫情造成很多人生活的不便，雖然還有許多困難需要克服，但千萬不要放棄鍛鍊自己的身心，一定有機會能共同迎接光明的未來的。除了AKIRA成為「DANDY HOUSE」代言人，放浪一族經紀公司LDH也躍上世界舞台，與服飾品牌POLO RALPH LAURH攜手合作，創下該品牌創立以來首度啟用日本藝人先例，而廣告曲也使用EXILE放浪兄弟的新曲「DOWN TOWN TOKYO」，預計收錄在明年1月1日發行的全新專輯「PHOENIX」。

日本 林志玲 健身

上一則

汪小菲想念大S兩邊跑「隔離5次」張蘭卻只讚大S負評？

延伸閱讀

林志玲「巨人腳」引關注 眾多網友秒留言

林志玲「巨人腳」引關注 眾多網友秒留言
林志玲偕夫做公益 三聲道「心玲小語」很療癒

林志玲偕夫做公益 三聲道「心玲小語」很療癒
林志玲邀丈夫AKIRA獻聲公益 獨家美照曝光

林志玲邀丈夫AKIRA獻聲公益 獨家美照曝光
想起林志玲？ 言承旭唱「偶然」哭了

想起林志玲？ 言承旭唱「偶然」哭了

熱門新聞

范丞丞、歐陽娜娜爆戀情。(取材自微博)

歐陽娜娜爆戀情 對象是范冰冰弟弟「蝴蝶紋身」露餡

2021-10-21 21:26
李雲迪。(取材自Instagram)

辣妹只是媽媽桑？李雲迪驚傳嫖「猛男鴨」

2021-10-22 22:27
亞歷鮑德溫誤殺了攝影師。（路透）

喜劇天王亞歷鮑德溫拍槍戰戲 誤殺了女攝影師

2021-10-22 00:23
劉謙重提8年前和李雲迪在央視春晚的「找力宏」事件，引發網友熱議。（取材自微博）

重提李雲迪春晚「找力宏」 劉謙：8年前沒人信我說的話

2021-10-23 02:28
李雲迪。（取材自微博）

李雲迪嫖妓被捕 郎朗躺著也中槍

2021-10-22 15:13
港星陳小春（中）參加中國節目「披荊斬棘的哥哥」，在流出的成團名單排名第一。（取材自微博）

急撇李雲迪？「披荊斬棘」17人成團名單洩 第一名是他

2021-10-25 22:50

超人氣

更多 >
35歲華裔女瞞父母2年 天天穿套裝假裝上班 今名利雙收

35歲華裔女瞞父母2年 天天穿套裝假裝上班 今名利雙收
江蘇特殊賣淫案…群「鴨」藏別墅 女客才25歲

江蘇特殊賣淫案…群「鴨」藏別墅 女客才25歲
小室圭：我愛真子 真子公主：他是不可替代的存在

小室圭：我愛真子 真子公主：他是不可替代的存在
這「魷魚遊戲」士兵太辣…她「真空」直呼：來玩遊戲

這「魷魚遊戲」士兵太辣…她「真空」直呼：來玩遊戲
鮑德溫誤擊案罹難者中彈後說了這句話 聞者為之心碎

鮑德溫誤擊案罹難者中彈後說了這句話 聞者為之心碎